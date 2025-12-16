BMW Motorrad e I Bambini delle Fate: viaggio inclusivo in Indonesia

Presentato il cortometraggio Make Life An Inclusive Ride, che racconta il viaggio inclusivo di Franco e Andrea Antonello in Indonesia con BMW Motorrad.

BMW Motorrad torna a sostenere I Bambini delle Fate con “Make Life An Inclusive Ride”, il progetto che racconta il sesto viaggio di Franco e Andrea Antonello, protagonisti di un’esperienza in moto attraverso l’Indonesia, dopo essere stati alla scoperta dell'India lo scorso anno, sempre con il supporto del costruttore tedesco.

Il racconto prende forma in un cortometraggio realizzato da Scuola Holden, presentato presso la House of BMW Italia, e documenta un percorso di circa 3.000 chilometri in 30 giorni tra Giacarta, Bali e Sumba, affrontato in sella a una BMW R 1300 GS, con il supporto di BMW Motorrad e BMW Indonesia.

Franco e Andrea Antonello nel loro viaggio in Indonesia con la R 1300 GS

Il viaggio diventa così un mezzo per trasmettere un messaggio più ampio: l’importanza dell’esperienza reale come strumento di crescita, relazione e inclusione per le persone nello spettro autistico. Un tema centrale per il progetto I Bambini delle Fate, da anni impegnato nel supporto alle famiglie e nella sensibilizzazione sociale.

Con il claim “Make Life An Inclusive Ride”, BMW Motorrad conferma il proprio impegno nella responsabilità sociale, unendo il mondo del motociclismo ai valori di comunità, condivisione e inclusione.

