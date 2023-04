India Heal, la cavalcata in BMW di Franco e Andrea. Il video racconto

La moto come mezzo di evasione, libertà, espressione della propria personalità. La moto, inoltre, un mezzo che azzera ogni differenza, che permette di conoscere meglio sé stessi, che risveglia i sentimenti della solidarietà e di gratitudine. 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: quale miglior circostanza, per BMW Motorrad Italia, per dare voce a Franco Antonello e al figlio autistico Andrea, protagonisti insieme ad altri due compagni di viaggio di un'esperienza in moto attraverso l’India intera. Per sensibilizzare sulla condizione dell'autismo, viverla con un approccio tutto nuovo. Sotto, l'emozionante video reportage.

MOTO UGUALE INCLUSIONE “Il progetto - afferma Alessandro Salimbeni, direttore generale di BMW Motorrad Italia - è volto a sostenere l’operato de ''I Bambini delle Fate'' ed è incentrato sul tema dell’inclusione sociale, che è il fronte dove BMW Motorrad è attiva all’interno del programma di responsabilità sociale di impresa SpecialMente. Sostengo che la moto sia per sé è inclusione: i motociclisti si salutano quando si incrociano, si fermano ad aiutarsi a vicenda in caso di bisogno, vivono in sintonia condividendo la propria passione”.

Franco e Andrea, in BMW a spasso per l'India

CHIEDIMI SE SONO FELICE “Il viaggio in India - spiega Franco Antonello, fondatore dell’impresa sociale ''I Bambini delle Fate'' - è stato pensato per sensibilizzare le persone sulle delicate tematiche che le famiglie con ragazzi autistici devono affrontare quotidianamente. L’India è una terra dove l'amore prevale, dove attraverso gli occhi di chi incontri si comprende che basta poco per essere davvero felici e che la felicità si nasconde dentro di noi. In questa nuova esperienza, la vita, anche quella autistica, viene vista con altri occhi. Con una sensibilità intuitiva che aiuta a comprendere l'altro. Anche Andrea ha colto in pieno questo aspetto, raccontando con le sue parole che l’India è piena di persone calme, pur con tutto il caos intorno”.

Vedere la vita e l'autismo con occhi diversi

BMW E ''I BAMBINI DELLE FATE'' Franco Antonello è il padre di Andrea, un ragazzo autistico con cui è riuscito a trovare una sintonia nella comunicazione grazie ai viaggi in moto. Franco ha fondato l’impresa sociale “I Bambini delle Fate” attraverso cui cerca di aiutare e dare supporto ad altre famiglie con ragazzi autistici. Ci sono importanti obiettivi che questa associazione ha raggiunto. La ''banca del tempo social'' è un’iniziativa con cui ragazzi volontari dedicano parte del loro tempo libero ai coetanei affetti da autismo, mentre di recente ha preso il via il progetto “Dopo di noi”, che acquista case per per poi donarle alle varie associazioni locali che si occupano di autismo. “I Bambini delle Fate” è entrata nel programma SpecialMente come progetto di inclusione sociale legato a BMW Motorrad, che per lo scopo ha rivisto il claim di brand, trasformandolo in “Make Life An Inclusive Ride”.

Pubblicato da La Redazione, 09/04/2023