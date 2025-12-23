Né piccole, né ingombranti: Wunderlich presenta le valigie a volume variabile Vario X-CASE X30

Wunderlich Vario X-CASE X30 - Queste nuove borse laterali della conosciuta azienda tedesca sono caratterizzate dal sistema ''Vario'', già noto ai ''biemvuisti'', che permette di variare la dimesione della valigia ovvero il suo volume di carico. Due le configurazioni possibili: dimensione compatta (e volume ridotto) o valigia estesa (e massimo volume). Il meccanismo che comanda la trasmformazione è semplice, a leva, ed è interno alla valigia. La variazione della capacità è di ben il 50%. Si può così avere una coppia di borse utilizzabile (anche) nel traffico degli spostamenti quotidiani, pronta a caricare quello che serve quando, invece, è il momento di partire per un viaggio.

Wunderlich X‑CASE X30 VARIO. Qui, in configurazione ''stretta'' Wunderlich X‑CASE X30 VARIO. Possono estendersi lateralmente di 7 cm con un guadagno di 10 litri

Nel dettaglio, ogni valigia può essere estesa di 70 mm. La capacità interna passa da 20 a 30 litri. Alla massima estensione, ogni valigia può ospitare un casco modulare.

Il set è disponibile in due varianti estetiche:

Nero/Argento: presenta un corpo nero con inserti in alluminio stampato,

presenta un corpo nero con inserti in alluminio stampato, Carbon Look: utilizza inserti con finitura effetto carbonio.

Wunderlich X‑CASE X30 VARIO. La finitura ''carbon look'' è la meno costosa

Per quanto riguarda fissaggio e rimozione, le valigie sono dotate del sistema Wunderlich Smart Lock, che consente di aprirle e chiuderle, e montarle o smontarle dal portavaligie, in pochi secondi. Ci sono maniglie pieghevoli integrate per il trasporto a mano e in dotazione sono incluse due chiavi identiche; è inoltre prevista la possibilità di installare serrature codificabili compatibili con la chiave del veicolo.

Un sistema di guarnizioni protegge il contenuto delle valigie da polvere e umidità. Inoltre, sono presenti due reti interne per ogni valigia, utili per mantenere ordinati piccoli oggetti o documenti durante la marcia.

Le X-CASE X30 sono compatibili con i telaietti portavaligie X-RACK light, X-RACK light DirectLock e X-RACK. Nel caso di utilizzo con X-RACK è necessario l’adattatore dedicato #30187-002.

Wunderlich X‑CASE X30 VARIO, alla massima estensione possono contenere un casco modulare ognuna

Scheda tecnica Wunderlich Vario X-CASE X30

Materiale corpo: plastica

Materiale coperchi laterali: nero/argento: plastica con inserti in alluminio stampato carbon look: plastica con inserti in finitura effetto carbonio

Dimensioni: larghezza 50 cm; altezza 39 cm; profondità 27 cm (34 cm con estensione)

Volume per valigia: 20 litri senza estensione, 30 litri con estensione

Capacità di carico: fino a 10 kg

Wunderlich X‑CASE X30 VARIO. Possono essere utilizzate con la chiave della moto

Modelli BMW compatibili

R 1300 GS, R 1300 GS Adventure

R 1250 GS, R 1250 GS Adventure

R 1200 GS LC (2013–2016), R 1200 GS LC (2017–), R 1200 GS LC Adventure (2014–)

F 900 GS (2023–), F 900 GS Adventure (2023–)

F 900 XR (2020–2024 / 2025–), F 900 R (2020–2024 / 2025–)

F 850 GS (2018–), F 850 GS Adventure (2019–)

F 800 GS (2023–), F 750 GS (2018–)

S 1000 XR (2020–2023 / 2024–)

Prezzi

Versione nero/argento (30186-002): 696 euro la coppia

Versione carbon look (30185-002): 594 euro la coppia

