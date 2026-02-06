La BMW R100 GS si trasforma in X-Plorer ed è subito Dakar

BMW R100 GS ''X-PLORER'' I nostalgici dal cuore debole sono avvisati: non proseguite nella lettura di questo articolo. La R100 GS che vi mostriamo oggi ha il sapore delle moto che solcavano il deserto della Dakar degli anni 80-90 ma è moderna, meticolosamente realizzata a mano, smontata e rivista pezzo per pezzo. Si chiama X-Plorer ed è realizzata dall'officina WalzWerk: scopriamola insieme.

BMW R100 GS X-Plorer by WalzWerk

La base di partenza di questa X-Plorer è una BMW R100 GS ma le modifiche sono davvero tante. La moto viene realizzata smontando ogni pezzo, che viene sostituito e ripristinato con uno nuovo. Una moto fatta a mano, praticamente. Portarsi a casa una X-Plorer su base BMW R100 GS significa spendere almeno 28.990 euro, ma lasciarsi prendere dalla personalizzazione può significare arrivare a quota 50.000 euro. Dalla verniciatura ispirata ai colori BMW Motorsport – 1.200 euro – passando per il doppio disco anteriore – 1.199 euro – il motore portato a 1.070 cc per 80 CV – 3.490 euro – per non parlare di tutta la colorazione dark di blocco motore, cambio e trasmissione finale (1.290 euro). L'Enduro Package porta in dote la ruota da 18'' dietro e il disco al posto del tamburo – 1.690 euro – e serviranno quasi altri 1.000 euro – 990, per la precisione – per lo scarico Jekill & Hyde in nero o argento. Insomma, una moto per pochi la BMW R100 GS X-Plorer, ma che tuffo nel passato. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di WalzWerk Motorcycles, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 08/02/2026