"Scusa, mi passi un cacciavite a BMW?" La Casa bavarese ha brevettato viti con nuove teste: eccole

Chiunque abbia messo mano a una BMW di recente costruzione ha familiarità con le viti marchiate BMW. Belle: sia perché trasmettono una certa qual idea di cura generale, sia perché - proprio come ci si aspetta da una vite - si utilizzano con normali chiavi a esagono (Inbus) o Torx. Beh, le cose potrebbero essere destinate a cambiare. La Casa di Monaco ha recentemente brevettato un nuovo profilo di trascinamento a forma del suo logo. Lo riporta la testata tedesca Motorrad.

Nuove viti BMW con testa a elica

Va da sé che servirà un attrezzo dedicato per interagire con queste nuove teste a elica. È facile immaginare come dovrebbe essere la struttura di accoppiamento sull’attrezzo: due sezioni circolari a forma di fetta di torta. BMW però non prevede solo la forma relativamente semplice con testa cilindrica, ma anche altre versioni con testa bombata o svasata. Queste ultime richiederebbero forme dell’attrezzo decisamente più complesse e potrebbero quindi funzionare ancora meglio come viti di sicurezza.

BMW ha brevettato nuove viti con testa a... BMW. Probabilmente non sopporteranno coppie di serraggio particolarmente intense

Quanto si possono serrare queste viti?

I profili già citati, Torx e Inbus, furono inventati per consentire coppie di serraggio elevate con teste della vite le più piccole possibile. Mentre le nuove viti con profilo “a elica” non sembrano progettate per sopportare coppie elevate. Le superfici di contatto attraverso cui l’attrezzo dovrebbe trasmettere la forza appaiono piccole, anche nelle versioni del profilo più marcato. Di conseguenza, è probabile che BMW utilizzi queste viti in futuro soprattutto per fissare componenti leggeri nelle zone visibili al pilota, come ad esempio le parti della carenatura.

Pubblicato da Fabio Meloni, 23/12/2025