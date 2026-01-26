Una BMW R 1200 GS magra così non l'avete mai vista! Grazie a Touratech

Una R 1200 GS da meno di 200 kg? Impossibile. Tutto vero: la maxi di BMW Motorrad è passata dalle mani di Touratech e, dopo una cura dimagrante, è diventata una vera maxi enduro: ecco Rambler!

BMW R 1200 GS: una vera maxi enduro, simile alla HP2 (e alla R 12 G/S)

Questa R 1200 GS si è liberata di quasi tutto il superfluo, senza rinunciare al grande boxer da 125 CV. Le sovrastrutture se ne sono andate ed è diventata smilza: merito dell'anteriore da 21'' di provenienza F 800 GS, ma anche il telaio è stato rinforzato, modificato nella geometria dello sterzo, mentre il forcellone arriva da una R 1200 GS Adventure (la cartuccia forcella è Touratech, l'ammortizzatore sviluppato appositamente). Per dimagrire di 45 kg – si avete letto bene, quasi mezzo quintale – la R 1200 GS Rambler ha ottenuto anche un serbatoio e un telaietto posteriore in alluminio, uno scarico in titanio, airbox e protezioni motore in fibra di carbonio, una batteria agli ioni di litio e vari altri componenti in alluminio stampati 3D. Insomma, grazie alla cura dimagrante la Rambler pesa 199 kg in ordine di marcia e la R 1200 GS è solo un lontano ricordo: ora è una vera maxi enduro, più simile a BMW HP2 o R 12 G/S.

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 27/01/2026