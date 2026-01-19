Novità adventouring

Usare borse morbide senza sostituire i supporti "Vario" della BMW R 1300 GS? Con Touratech, si può

Prezzi e caratteristiche del sistema che permette di scegliere tra valigie rigide e "soft" senza metter mano ai telaietti

Sistema Touratech Plug & Travel - La BMW R 1300 GS, moto tra le più apprezate in Italia e in Europa, sarà oggi ancora più interessante agli occhi di chi fa ''adventouring'' in virtù di un nuovo accessorio a lei dedicato sviluppato dello specialista tedesco Touratech. Chiunque viaggi in moto sa che, tendenzialmente, le valigie laterali rigide e morbide non sono intercambiabili tra loro, poiché hanno telaietti dedicati: sul sistema di aggancio delle prime non montano le seconde e viceversa.

Sistema Touratech Plug & Travel, per montare borse morbide sui telaietti BMW Vario della R 1300 GS. Il sistema Travel montato

Qui entra in gioco il nuovo adattatore Touratech Plug & Travel (letteralmente ''installa e vai''). Senza attrezzi e, a detta del produttore, in pochi secondi, si installa sul sistema di aggancio Vario ed è pronto ad assicurare tre tipi di borse morbide Touratech, differenti per capacità, finiture e prezzo. L'azienda, che ha sede a Niedereschach, in Germania, afferma di essere la prima al mondo a presentare un sistema professionale di borse morbide completamente compatibile con il portapacchi originale Vario della BMW R 1300 GS”. L’adattatore è realizzato in plastica rinforzata con fibre e include di serie piastre posteriori in alluminio e un set di serrature.

Sistema Touratech Plug & Travel, per montare borse morbide sui telaietti BMW Vario della R 1300 GS. Il sistema Endurance

Il sistema di borse morbide Plug & Travel è disponibile in tre versioni: Endurance, Travel ed Extreme Edition con prezzi, rispettivamente, di 750, 1.050 e 1.150 euro.

Sistema Touratech Plug & Travel, per montare borse morbide sui telaietti BMW Vario della R 1300 GS. Il sistema Extreme da dietro

