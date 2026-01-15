BMW Motorrad: sì le più vendute sono le R 1300 GS, ma poi? I dati 2025

BMW Motorrad ha svelato i dati sulle vendite 2025: le migliori sono le solite R 1300 GS, ma poi? Tutti i dati delle moto di Monaco

BMW Motorrad non migliora il record delle vendite – qui i dati italiani del 2024, qui quelli mondiali del 2023 – ma certamente ci va vicina. La Casa di Monaco supera nel 2025, per il quarto anno consecutivo, il traguardo di oltre 200.000 motociclette consegnate (202.563 unità a livello globale, per la precisione). Scopriamo quali sono le più vendute – dietro le R 1300 GS – tra certezze e sorprese.

BMW Motorrad in Europa: dove si sono vendute più moto nel 2025?

La BMW R 1300 GS Adventure: tanto criticata per il look, è al 2° posto delle moto più vendute in Italia nel 2025

Nessun record per BMW Motorrad, ma grandi numeri, nonostante un contesto di mercato complesso. Numerosi mercati hanno fatto registrare il miglior risultato di sempre – tra questi Italia, Spagna, Giappone, Australia, Portogallo, Canada, Malesia e Paesi Bassi – con l'ultimo mese dell'anno ottimo, durante il quale sono state vendute 15.109 moto, registrando il terzo miglior dicembre nella storia del brand. L'Europa, da sola, ha fatto registrare 118.814 motociclette BMW, con un incremento di 12.248 unità, facendo così segnare un nuovo massimo storico. È proprio la Germania il mercato principale, con 25.516 motociclette vendute, seguita da Francia (19.019), Italia (16.744) e Spagna (14.005).

''In un contesto di mercato particolarmente impegnativo, abbiamo saputo valorizzare i nostri punti di forza, conseguendo risultati senza precedenti in numerosi mercati e segmenti. In mercati chiave come la Germania siamo riusciti persino ad aumentare la quota di mercato (+4,1 punti percentuali nel segmento oltre i 500 cc) e a rafforzare la nostra leadership di mercato. Questa posizione di vertice è il frutto del nostro impegno nella leadership tecnologica, di una strategia coerente e focalizzata sul valore del brand e, non da ultimo, di un’offerta di prodotto attrattiva. BMW Motorrad continuerà a far leva su questi fattori di successo: per questo guardo al 2026 con grande fiducia'', ha dichiarato Markus Flasch, CEO BMW Motorrad.

BMW Motorrad nel mondo: dove si sono vendute più moto nel 2025?

Al di fuori dei confini UE, nel 2025, BMW Motorrad ha confermato una solida tenuta delle vendite, nonostante la presenza di restrizioni rilevanti. Il miglior mercato è stato quello degli Stati Uniti (14.869 unità), seguito da Brasile (14.488) e Cina (10.555).

BMW Motorrad: quali sono le moto più vendute nel 2025?

BMW S 1000 RR 2025

Quando si parla di BMW Motorrad e vendite la risposta è ovvia: il GS. A sorprendere – viste le tante critiche ricevute all'esordio – è che sia stata proprio la R 1300 GS Adventure a registrare il record, con 33.570 unità, seguita dalla sorella R 1300 GS, a quota 32.555 pezzi. Il 3° posto è della S 1000 RR, prima 4 cilindri, con 11.643 unità vendute. Non da meno anche le altre moto della serie S che hanno raggiunto 20.859 unità; salgono fino a quota 28.408 motociclette vendute se si prende in considerazioni gli altri modelli 4 cilindri, M 1000 R, M 1000 RR e M 1000 XR. Ma se le BMW più vendute sono maxi – cilindrata compresa tra 999 e 1.300 cc – attenzione alle cilindrate inferiori...

BMW Motorrad: i risultati delle medio-piccole nel 2025

Anche le moto di BMW Motorrad ''medio-piccole'' hanno ben figurato nel 2025. Il segmento di ''media cilindrata'' ha infatti registrato uno sviluppo particolarmente positivo, raggiungendo 41.166 unità vendute, in crescita rispetto all’anno precedente: il merito è soprattutto di F 800 GS, F 900 R e F 900 GS. Nel segmento fino a 500 cc, invece, i modelli della famiglia G hanno mostrato una solida tenuta, nonostante il lancio imminente della nuova BMW F 450 GS.

BMW Motorrad: e gli scooter? Le vendite 2025 nel segmento Urban Mobility

Risultati molto incoraggianti li ha ottenuti anche il comparto Urban Mobility con C 400 GT, C 400 X e i modelli elettrici CE 04 e CE 02: il risultato complessivo è di 18.400 unità.

