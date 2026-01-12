Exeet MR: ecco come ti trasformo in un quad esagerato la BMW S 1000 R

Chi l'avrebbe mai immaginato? Una delle regine indiscusse del segmento hypernaked, la BMW M1000 R, ha cambiato pelle, abbandonando le due ruote per rinascere sotto forma di quad stradale ad alte prestazioni. Il merito di questa folle e affascinante mutazione va ai tecnici tedeschi di Exeet GmbH, un'officina che ha fatto delle conversioni estreme il proprio marchio di fabbrica. Il risultato è la MR Competition, un ''mostro'' a quattro ruote regolarmente omologato per circolare su strada.

L’idea dietro la follia: Perché un quad?

Per molti motociclisti puri, trasformare una naked da oltre 200 CV in un quad può sembrare un'eresia. Eppure, per Sebastian Jornitz — fondatore di Exeet ed ex pilota professionista di quad racing — si tratta della naturale evoluzione di una passione nata nel 2012. L’obiettivo non è sostituire la moto, ma offrire un’esperienza di guida laterale, brutale e tecnicamente ineccepibile, capace di regalare sensazioni impossibili da trovare su qualsiasi altro veicolo.

Prima di sfidare il DNA della M 1000 R, l’atelier tedesco si era già fatto notare per aver ''quadrizzato'' icone come la Kawasaki Z H2, la BMW S1000 R e la Ducati Streetfighter. Ogni progetto firmato Exeet è una sfida ingegneristica che punta a mantenere intatto lo spirito racing della donatrice originaria.

Cuore BMW, Ingegneria Tedesca

Sotto la nuova carrozzeria batte lo stesso cuore della versione a due ruote: il propulsore a quattro cilindri in linea da 999cc. La potenza resta brutale, con 210 CV a disposizione del pilota. Curiosamente, la coppia massima tocca i 116 Nm, superando di circa 3 Nm il valore dichiarato dalla casa madre per la moto di serie, merito probabilmente di un sistema di scarico dedicato e di una gestione elettronica affinata per le quattro ruote.

Mentre l'elettronica di bordo rimane fedele a quella sofisticata di BMW, la ciclistica è stata stravolta:

Telaio: Una struttura tubolare inedita progettata interamente in-house.

Sospensioni: All'anteriore debutta uno schema a doppio braccio oscillante con componenti Öhlins tarati specificamente.

Materiali: Ampio utilizzo di fibra di carbonio per contenere il peso e aumentare la rigidità.

Un giocattolo esclusivo (e legale)

L'aspetto più incredibile della MR Competition è che non si tratta di un semplice esercizio di stile da esposizione. Questo hyperquad è omologato per l'uso stradale, rendendolo uno dei mezzi più esclusivi e appariscenti che si possano incrociare in pubblico. Nato come ordine speciale per un collezionista privato, il progetto funge ora da biglietto da visita tecnologico per Exeet, dimostrando che, con la giusta dose di competenza, anche i confini tra moto e quad possono diventare piacevolmente sfocati.

