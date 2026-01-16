BMW, e se la prossima sportiva fosse così?

Sognare non costa nulla, volare con la fantasia è bello e ci consente di immaginare un futuro che, spesso, reale non lo sarà mai. ''Kardesign'', designer molto famoso sui social, è davvero molto bravo e fantasioso, con una produzione di render costante che gli ha consentito di attirare l'attenzione di molti motocilisti sui social, la mia compresa. L'ultima idea? Una nuova sportiva per BMW: la S 750 RR.

Come sarà la nuova moto sportiva BMW (secondo lui)

L'idea di Kardesing potrebbe anche avere un senso, almeno dal punto di vista commerciale: posizionare una moto a metà tra la piccola G 310 RR e la supersportiva S 1000 RR, una lacuna nella gamma BMW che abbiamo in passato sottolineato anche noi, a maggior ragione dopo l'arrivo sul mercato di numerose suspersport ''Next Gen'' come la Panigale V2, la Yamaha R9 e la KTM 990 RC-R.

BMW Motorrad: Concept RR, 3/4 anteriore

Il desing è vagamente ispirato al Concept RR esposto di recente a EICMA, menrte dal punto di vista tecnico la moto potrebbe avere un motore a 3 cilindri andando a ''sacrificarne'' uno dall'attuale 4 in linea dell'ammiraglia, ma preservandone la fasatura variabile Shift-Cam, al fine di migliorare l'erogazione lungo tutto l'arco del contagiri. Potenza? Secondo Kardesing 150 CV potrebbero bastare.

L'idea del motore a tre cilindri non è una boutade, in passato infatti (erano gli anni '80) BMW ha già effettuato un'operazione simile con la K100, che senza un cilindro diventò la K75. Certo, ora le logiche di mercato sono differenti e tutti i costruttori si indirizzando verso l'utilizzo di piattaforme, ovvero un gruppo motore-ciclistica su cui costruire vari modelli. A questo punto consiglio a Kardesing di pensare anche ad una naked e ad una crossover, che potrebbero rimpiazzare le attuale bicilindriche F 900 R e F 900 XR.

