Anticipazioni

BMW, e se la prossima sportiva fosse così?

Avatar di Danilo Chissalé, il 16/01/26

20 fa - La nuova BMW S 750 RR secondo il designer social Kardesign

Quale potrebbe essere la prossima moto sportiva BMW? Il designer "Kardesign" immagina così una probabile S 750 RR

Sognare non costa nulla, volare con la fantasia è bello e ci consente di immaginare un futuro che, spesso, reale non lo sarà mai. ''Kardesign'', designer molto famoso sui social, è davvero molto bravo e fantasioso, con una produzione di render costante che gli ha consentito di attirare l'attenzione di molti motocilisti sui social, la mia compresa. L'ultima idea? Una nuova sportiva per BMW: la S 750 RR.

Come sarà la nuova moto sportiva BMW (secondo lui)

L'idea di Kardesing potrebbe anche avere un senso, almeno dal punto di vista commerciale: posizionare una moto a metà tra la piccola G 310 RR e la supersportiva S 1000 RR, una lacuna nella gamma BMW che abbiamo in passato sottolineato anche noi, a maggior ragione dopo l'arrivo sul mercato di numerose suspersport ''Next Gen'' come la Panigale V2, la Yamaha R9 e la KTM 990 RC-R. 

BMW Motorrad: Concept RR, 3/4 anteriore

Il desing è vagamente ispirato al Concept RR esposto di recente a EICMA, menrte dal punto di vista tecnico la moto potrebbe avere un motore a 3 cilindri andando a ''sacrificarne'' uno dall'attuale 4 in linea dell'ammiraglia, ma preservandone la fasatura variabile Shift-Cam, al fine di migliorare l'erogazione lungo tutto l'arco del contagiri. Potenza? Secondo Kardesing 150 CV potrebbero bastare.

L'idea del motore a tre cilindri non è una boutade, in passato infatti (erano gli anni '80) BMW ha già effettuato un'operazione simile con la K100, che senza un cilindro diventò la K75. Certo, ora le logiche di mercato sono differenti e tutti i costruttori si indirizzando verso l'utilizzo di piattaforme, ovvero un gruppo motore-ciclistica su cui costruire vari modelli. A questo punto consiglio a Kardesing di pensare anche ad una naked e ad una crossover, che potrebbero rimpiazzare le attuale bicilindriche F 900 R e F 900 XR. 

VEDI ANCHE
BMW Motorrad: moto più vendute 2025 R 1300 GS e S 1000 RR
BMW Motorrad: sì le più vendute sono le R 1300 GS, ma poi? I dati 2025
BMW S 1000 R: Exeet lo trasforma in un quad esagerato da 210 CV
Exeet MR: ecco come ti trasformo in un quad esagerato la BMW S 1000 R
Motore Boxer: BMW non sarà più l'unica, le novità in arrivo
Il motore boxer non è più solo BMW: arrivano i cinesi
Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/01/2026
Tags
bmw
Vedi anche