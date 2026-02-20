Moto special

BMW R 1300 GS kit Edition X di Wunderlich: da crossover da viaggio a maxi enduro

Avatar di Michele Perrino, il 22/02/26

2 ore fa - BMW R 1300 GS by Wunderlich: ora più rally che crossover da viaggio

La BMW R 1300 GS col kit Edition X di Wunderlich diventa una vera moto da rally: la trasformazione da crossover da viaggio a maxi enduro

Una moto longeva come la BMW GS conta centinaia se non migliaia di trasformazioni – prendendo in esame tutti i modelli della serie, dalla R100 di WalzWerk alla R 1200 in stile HP2 di Touratech – e quella di oggi ha come protagonista la R 1300. A trasformarla da crossover da viaggio a maxi enduro ci ha pensato Wunderlich: scopriamo il kit Edition X.

BMW R 1300 GS kit Edition X by Wunderlich 

La R 1300 GS col kit Edition X di Wunderlich bada alla sostanza e cambia per diventare davvero una maxi enduro. Livrea a parte – apparentemente non compresa nel pacchetto – la maxi di BMW Motorrad guadagna una serie di componenti che donano un look più... sbarazzino e una maggiore inclinazione al fuoristrada. Vediamo l'elenco dei più importanti:

  • Codino Edition X snello, con scarico originale inclinato di 18° verso l'alto
  • Sella pilota e passeggero Edition X unica, piatta
  • Set pedane Ultimate in acciaio inox
  • Portatarga sportivo

BMW R 1300 GS kit Edition X by Wunderlich: data arrivo e prezzo

La R 1300 GS Wunderlich delle foto aggiunge al kit Edition X anche una colorazione aggressiva, cerchi a raggi colorati con pneumatici tassellati e altri dettagli come i tubolari a protezione del boxer, il plexi e non solo. Come optional sono disponibili anche le sospensioni Wunderlich TracTive, studiate per il fuoristrada impegnativo. Il kit per come ve lo abbiamo descritto arriverà da metà marzo al prezzo di 2.100 euro. Qui potete visionare il kit Edition X sul sito Wunderlich.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/02/2026
