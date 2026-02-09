Sulla scia della F 450 GS arriva anche la F 450 RR? Le foto spia della BMW

La F 450 RR sembra essere una delle prossime novità di BMW Motorrad. La piccola sportiva per patente A2, infatti, è stata pizzicata in strada – seppur super camuffata – durante i test: dopo la grande novità 2026, F 450 GS, è tempo di F 450 RR? Scopriamolo...

BMW F 450 RR 2026: caratteristiche

Della F 450 RR non si sa molto e, a dirla tutta, non si vede molto. Il dettaglio che ci dice si tratti proprio di lei è la pinza freno ad attacco radiale, marchiata BMW. Come è stato per la F 450 GS, la nuova F 450 RR traccia una nuova linea rispetto a quella della vecchia gamma 310 (anche se la sportiva G 310 RR non è mai arrivata in Italia): il motore, il bicilindrico parallelo da 420 cc, alza l'asticella fino alla quota dei 48 CV – limite della patente A2 – per 43 Nm di coppia. I 178 kg di peso col pieno della F 450 GS sembrano garantirci che anche la F 450 RR sarà leggera. La BMW nata dalla sinergia con TVS Motor promette bene...

Il look

La nuova sportiva di medio-piccola cilindrata si mostra con semimanubri, sella sdoppiata, forcella a steli rovesciati e forcellone bi-braccio, mentre il codino svela che i fanali sono integrati negli indicatori di direzione. Un po' poco, lo so, ma per camuffare la F 450 RR hanno usato... una tovaglia! Se tanto mi dà tanto, entro la fine di quest'anno vedremo la F 450 RR, pronta a debuttare come model year 2027.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/02/2026