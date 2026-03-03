BMW R 1300 R Superhooligan celebra i 50 anni dalla vittoria di Steve McLaughlin a Daytona

BMW R 1300 R Superhooligan ha fatto il suo debutto in occasione dell’84° weekend della Daytona 200. Si tratta di una special edition creata appositamente per rendere omaggio alla vittoria di Steve McLaughlin nella primissima gara Superbike disputata a Daytona il 6 marzo 1976, giusto 50 anni fa. Inoltre, questo modello speciale celebra pure la conquista del titolo nel campionato inaugurale AMA Superbike da parte di Reg Pridmore.

Una special edition firmata BMW Motorrad Custom Speed Shop

Questo progetto è stato portato avanti da un gruppo di collaboratori di BMW Motorrad Custom Speed Shop guidati da Philipp Ludwig. BMW R 1300 R Superhooligan è un esemplare unico e parte dalla base tecnica della BMW R 1300 R da 145 CV che già conosciamo bene. La special edition presenta il numero 83 di McLaughlin, oltre a caratterizzarsi per una livrea che presenta una tonalità arancione ispirata alla R 90 S con cui corse nel 1976. Il colore arancione è abbinato a un telaietto posteriore e a steli blu della forcella anteriore upside-down Wilbers completamente regolabile, che richiamano le pinze dei freni anteriori sempre di colore blu prese in prestito da una M 1000 RR. Dalla BMW M 1000 RR arriva anche la ruota anteriore in carbonio. Inoltre, per questa Custom Roadster sono stati utilizzati diversi altri elementi in fibra di carbonio provieniti sia dal programma BMW Motorrad e sia da Ilmberger Carbon Parts.

BMW R 1300 R Superhooligan

Tra le ulteriori modifiche che hanno permesso di realizzare l'esclusiva BMW R 1300 R Superhooligan, si segnalano le leve manuali completamente regolabili di Advik, l’impianto di scarico in titanio firmato Akrapovič che permette di esaltare il sound del motore e le pedane fresate BMW Motorrad. La Custom Roadster è in grado di raggiungere una velocità massima di 275 km/h.

BMW R 1300 R Superhooligan

La BMW R 1300 R Superhooligan sarà esposta in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della gara delle 200 miglia nello Stato della Florida, in programma a Daytona dal 5 al 7 marzo 2026, accanto alla storica BMW R 90 S del team Butler & Smith, insieme ai protagonisti della stagione agonistica del 1976 a Daytona.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026