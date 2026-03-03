Viaggi in moto senza stress: più comfort grazie al parabrezza Wunderlich Marathon per Ducati e BMW

Quando si vive la moto a 360 gradi, il comfort è importante. La differenza tra viaggiare e viaggiare davvero bene molto spesso la fa l'aria. Il nuovo parabrezza Wunderlich Marathon per Ducati Multistrada V2 e V2 S e per BMW R 1300 R e R 1300 RS nasce proprio per garantire un maggiore comfort durante la guida, alleggerendo in modo sensibile la pressione del vento su testa, busto e spalle, andando così a ridurre le turbolenze e rendere la guida più rilassante. Andiamo a scoprire questo prodotto più da vicino.

Wunderlich Marathon per Ducati Multistrada V2 e V2 S

Wunderlich MARATHON

Partiamo quindi dal modello per le moto di Borgo Panigale. Il nuovo parabrezza è stato progettato appositamente per offrire una protezione più ampia rispetto a quello originale. In tal modo è possibile gestire meglio i flussi dell'aria per garantire un maggiore comfort, soprattutto sulle lunghe distanze. Forme e aerodinamica sono state studiate con attenzione per alleggerire la pressione del vento su testa, busto e spalle. Inoltre, il nuovo parabrezza Wunderlich Marathon per Ducati Multistrada V2 e V2 S consente alla moto di mantenere la sua estetica, senza dover sottostare ha compromessi sul design. La scheda tecnica del parabrezza evidenzia una realizzazione in PMMA, otticamente puro, altamente resistente, antigraffio, resistente ai raggi UV e alla benzina, per garantire una visibilità ottimale. Il parabrezza è inoltre spesso 4 mm, alto 570 mm (90 mm più alto rispetto al parabrezza originale) e largo 400 mm (30 mm più del parabrezza originale). Può essere trasparente in grigio fumé. La garanzia del prodotto è di 5 anni.

Il prezzo? 163,93 euro per la versione trasparente e 174,18 euro per quella fumé.

E per BMW R 1300 R e R 1300 RS

Wunderlich MARATHON

L'obiettivo è sempre quello di garantire un migliore comfort soprattutto nei lunghi viaggi. Entrando più nel dettaglio, sulla BMW R 1300 R, il parabrezza migliora il comfort senza snaturare l'impostazione della moto. E’ disponibile con la staffa di supporto o senza in quanto il parabrezza Marathon per la R1300R può essere montato anche sul supporto del parabrezza SPORT e, ovviamente, viceversa. Sulla BMW R 1300 RS, il parabrezza è stato progettato in modo da non coprire il radar ACC, garantendo così la funzionalità dell’Adaptive Cruise Control. Il parabrezza è anche in questo caso realizzato in plastica PMMA, otticamente pura, altamente resistente, antigraffio, resistente ai raggi UV e alla benzina.

Dimensioni per il modello dedicato alla BMW R 1300 R: larghezza 315 mm; altezza 400 mm; spessore 5 mm. Il prezzo? 275,78 euro per il modello trasparente con supporto. Stesso prezzo per quella in grigio fumé. Invece, il parabrezza senza supporto si può acquistare a 174,18 euro sia nella versione trasparente e sia in quella grigio fumé. Spostiamoci al modello dedicato alla BMW R 1300 RS. Dimensioni: larghezza 392 mm; altezza 531 mm; spessore 5 mm. I prezzi? 275,78 euro sia per la versione trasparente e sia per quella grigio fumé. In tutti i casi, la garanzia è di 5 anni.

