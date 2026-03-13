BMW R 12 G/S, off-road senza pensieri con la protezione Wunderlich Ultimate

Per chi ama avventurarsi in fuoristrada con la propria moto ha bisogno di proteggerla adeguatamente da tutti gli imprevisti della guida in off-road come i sassi che possono essere ''sparati'' sul motore con tutte le spiacevoli conseguenze del caso. Per chi si diverte con la BMW R 12 G/S, Wunderlich ha realizzato una protezione motore / paracoppa specifica in grado di proteggerla davvero dalle insidie della strada e dello sterrato. Si chiama Ultimate ed è stata realizzata per offrire una schermatura completa, proteggendo carter motore, coppa dell’olio e collettori, compreso il tubo di interferenza, senza penalizzare l’altezza da terra o la libertà di inclinazione.

Protezione totale

Il design di Ultimate non è un vezzo stilistico ma una precisa scelta funzionale. La struttura in tre parti, aderente e con superficie d’attacco ridotta, è stata realizzata per ridurre il rischio di “leva” o di incastri indesiderati durante la guida in fuoristrada. Inoltre, le piastre di deflessione angolate contribuiscono a deviare pietrisco e corpi estranei sollevati dalla ruota anteriore e che potrebbero danneggiare il motore e collettori. Inoltre, è stata curata molto anche la gestione dei flussi.

Wunderlich Ultimate

Infatti, le aperture favoriscono raffreddamento e drenaggio (utile nei guadi) e la protezione contribuisce a ridurre lo stress termico deviando verso il basso l’acqua spruzzata violentemente dalla ruota anteriore, soprattutto a motore caldo. Il montaggio è semplice ed il kit include anche gli elementi di fissaggio.

Se la moto dispone già di una protezione motore, il relativo supporto base può essere utilizzato per il montaggio di Ultimate. In caso contrario andrà acquistato a parte il supporto per piastra di protezione motore. Dimensioni di Wunderlich Ultimate: larghezza 449 mm; lunghezza 509 mm; spessore del componente 3 mm.

Prezzo

Si potrà scegliere solo nella colorazione nera. La garanzia è di 5 anni. Il prezzo? 306,54 euro.

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