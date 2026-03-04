BMW R 1300 GS, le nuove selle Wunderlich per chi vive la moto a 360 gradi

C'è un dettaglio molto importante da considerare per chi vive la moto a 360 gradi ogni giorno, che si tratti di andare a lavoro o di effettuare lunghi viaggi ed è la sella che fa davvero la differenza tra ''arrivo'' e mi sono goduto il viaggio. Per questo, Wunderlich ha realizzato delle specifiche selle per la BMW R 1300 GS. Entriamo nei dettagli e vediamo i nuovo prodotti che l'azienda ha sviluppato per la maxi enduro tedesca.

Le nuove selle per BMW R 1300 GS adventure

bmw selle Wunderlich

Wunderlich ha quindi sviluppato le nuove AKTIVKOMFORT riscaldate Smart Plug & Play. Si tratta di selle per garantire ai piloti sempre il massimo comfort sia nell'utilizzo di tutti i giorni della moto come nelle lunghe tratte autostradali e pure quando si decide di avventurarsi per tratti sterrati. Questo nuovo prodotto per la BMW R 1300 GS Adventure si avvale della tecnologia ThermoPro che aiuta a contenere l’accumulo di calore al sole durante la stagione più calda.

Inoltre, la seduta AKTIVKOMFORT riscaldabile Plug & Play garantisce la sostituzione immediata della sella originale: si collega e si monta senza complicazioni, con cablaggio da effettuare una sola volta. Due le versioni disponibili Nero e Trophy. La differenza? Il design/colore e l’altezza che può essere: standard, alta o bassa.

L'elemento riscaldante è composto da un robusto strato in tessuto non tessuto, nel quale è integrato un filo riscaldante in acciaio inox fine e resistente, disposto in numerosi avvolgimenti. Questa costruzione garantisce una distribuzione uniforme del calore e una piacevole sensazione di comfort, oltre alla flessibilità necessaria per resistere nel tempo ai carichi derivanti dai movimenti, dall’allungamento e dalla compressione dell’imbottitura.

L'imbottitura della sella non si schiaccia nel tempo e la pressione viene distribuita su un’area più ampia riducendo così in maniera significativa i punti di pressione. Inoltre, la forma ergonomica della schiuma allevia anche il coccige, mentre il contorno ergonomico 3D evita anche i punti di pressione sulle cosce interne durante le soste ai semafori.

Va comunque sottolineato un dettaglio importante, la sella riscaldata sostituisce l’originale se anche la sella originale era dotata di riscaldamento. La sella AKTIVKOMFORT è disponibile anche per il passeggero nelle due versioni nero e Trophy condividono naturalmente la stessa impostazione tecnica. La differenza riguarda soltanto il design/colore. La garanzia delle selle Wunderlich è di 5 anni.

I prezzi? 562,84 euro - 573,09 euro per la selle del pilota (nero e Throphy). Per la sella del passeggero servono 562,84 - 593,60 euro (nero e Throphy).

Le nuove selle per la BMW R 1300 GS

bmw selle Wunderlich

Per chi preferisce usare la BMW R 1300 GS con un’impostazione più orientata all’enduro e all’off-road, la sella è anche una sorta di interfaccia di controllo. Wunderlich propone quindi il set EDITION X Trophy. Si tratta di un kit in due parti (pilota + passeggero) sviluppato per lasciare massima libertà di movimento, favorire la guida attiva e aumentare la sensazione di controllo, sia su asfalto sia su sterrato.

La sella si caratterizza per una forma lineare senza gradino tra area pilota e passeggero, per poter agevolare i cambi di direzione tipici della guida in fuoristrada. Dunque, una sagoma studiata per non “bloccare” il pilota: permette di scorrere avanti/indietro e di passare con naturalezza dalla guida seduta a quella in piedi, lungo tutta la lunghezza della sella, fino all’area passeggero.

Per questo prodotto è stato scelto il rivestimento ThermoPro che limita l'accumulo di calore sotto il sole nelle giornate più calde. Colori Blu, Bianco e Rosso, oltre alla garanzia di 5 anni. Il prezzo? 1.024,18 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/03/2026