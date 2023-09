Una nuova BMW GS è in arrivo (e non è la R 1300)!

La chiacchieratissima R 1300 GS non è l'unica novità 2024 in serbo per gli appassionati della gamma Adventure di BMW Motorrad. Già, perché sul canale YouTube del Marchio tedesco si scaldano i motori per una nuova premiére: il 7 settembre sarà la volta di una nuova moto ''Spirit of GS''.

VEDI ANCHE

GLI INDIZI Con la presentazione della R 1300 prevista per il prossimo 28 settembre, appare evidente che la sospettata non sia la maxi enduro di Monaco. Già un paio di mesi fa, quando BMW Motorrad ha presentato la gamma moto 2024, F 850 GS e F 750 GS mancavano all'appello, facendo dunque immaginare il lancio dei nuovi modelli in seguito. Se due indizi fanno una prova...

NOVITÀ Se le nuove GS medie dovessero lasciare il bicilindrico da 853 cc per passare a quello da 895 cc di F 900 XR e F 900 R, vedremmo certamente crescere la potenza della più grande fino a quota 105 CV. Dall'immagine di copertina, con questa F 900 GS che solleva una nuvola di terra, si vede davvero poco: nuovi sono il faro anteriore e il cupolino, quest'ultimo in stile rally, piccolo, dark e molto verticale. Per vedere cosa c'è sotto quel polverone, invece, dovremo attendere le 17 del 7 settembre: vi aspettiamo giovedì qui sul nostro sito per seguire la diretta live streaming con noi.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/09/2023