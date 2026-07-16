Nuova BMW F 450 GS: ecco qual è la versione più giusta per te

Con la F 450 GS, BMW Motorrad porta per la prima volta il mondo GS nel segmento delle moto da patente A2 senza rinunciare alla filosofia che ha reso celebre la famiglia Adventure bavarese, ovvero premiumness e tecnologia. È una moto completamente nuova, sviluppata intorno a un inedito bicilindrico frontemarcia da 420 cc e pensata per chi desidera una vera tuttofare: abbastanza leggera per affrontare lo sterrato, sufficientemente confortevole per il turismo e divertente nell'utilizzo quotidiano o tra le curve.

L'arrivo nelle concessionarie italiane coincide con una gamma articolata in tre versioni (in altri mercati sono quattro), ciascuna con una diversa vocazione. In questa guida analizziamo prezzi, allestimenti e accessori per capire quale scegliere.

BMW F 450 GS in breve

BMW F 450 GS

La F 450 GS adotta un bicilindrico in linea di 420 cc con albero motore a 135°, capace di sviluppare 48 CV e 43 Nm, valori perfetti per essere guidata con patente A2. Il peso in ordine di marcia è di 178 kg, mentre la ciclistica prevede ruota anteriore da 21 pollici, posteriore da 17, forcella a steli rovesciati e sospensione posteriore regolabile.

La dotazione comprende TFT da 6,5'', connettività smartphone, ABS Pro, controllo di trazione, modalità di guida e illuminazione Full LED.

Scheda tecnica

Caratteristica Dato Motore Bicilindrico 420 cc Potenza 48 CV Coppia 43 Nm Peso 178 kg Cerchi 21''-17'' Sella 845 mm Patente A2

Prezzi BMW F 450 GS

BMW Motorrad Italia propone tre versioni.

Versione Prezzo F 450 GS Exclusive 7.590 € F 450 GS Sport 8.060 € F 450 GS GS Trophy 8.380 €

La differenza di prezzo - da considerarsi chiavi in mano - tra la versione più accessibile e quella top di gamma, ovvero la Trophy - è inferiore agli 800 euro, motivo per cui vale la pena analizzare attentamente le dotazioni. Non sempre chi meno spende meglio spende, vediamo se questo è uno di quei casi.

Quale versione scegliere?

BMW F 450 GS

È la versione d'accesso e rappresenta probabilmente la scelta migliore per chi utilizza prevalentemente la moto su strada o desidera personalizzarla successivamente con accessori originali, andando a contenere l'esborso iniziale. Limitata la scelta delle colorazioni, abbinate agli allestimenti superiori. In Italia non viene commercializzata.

BMW F 450 GS Exclusive

Il listino italiano parte con lei, la vesione che aggiunge a quanto offerto di serie una lista di accessori che migliorano l'esperienza di guida e l'aspetto:

Riding Modes Pro;

Shift Assistant Pro;

paramotore;

paramani;

pedane off-road;

parabrezza maggiorato.

È probabilmente l'allestimento con il miglior rapporto dotazione/prezzo, specialmente se non si ha troppa dimestichezza con la regolazione delle sospensioni.

BMW F 450 GS Sport (+470 €)

BMW F 450 GS in versione Sport

Come lascia chiaramente intendere il nome, la F 450 GS in versione Sport è pensata per una guida più dinamica, grazie all'aggiunta di sospensioni dall'impostazione più sportiva, con forcella regolabile, mantenendo tutta la dotazione della Exclusive. È indicata per chi percorre soprattutto asfalto e non vuole la moto nera. Infatti la colorazione è solamente la Racing Red.

BMW F 450 GS GS Trophy (+790 €)

BMW F 450 GS in versione Trophy

Al vertice della gamma c'è l'evocativa versione Trophy, quella che maggiormente si collega alle sorelle maggiori che dominano le vendite. È la versione più ricca e specialistica, nonché l'unica ad offrire l'innovativa frizione centrifuga ERC. Ecco cosa offre nel prezzo d'acquisto:

sospensioni sportive;

Easy Ride Clutch;

Riding Modes Pro;

Shift Assistant Pro;

protezione motore in alluminio;

parabrezza Rally;

paramani dedicati;

pedane Enduro.

Questa è senz'altro la configurazione più ricca e pensata per un utilizzo anche in fuoristrada, magari da completare con accessori come la sella rally in un unico pezzo e i cerchi a raggi tubeless, non appena saranno disponibili nel catalogo accessori. Occhio al prezzo, però, potrebbe rivelarsi una sorpresa spiacevole (se non siete abituati ai listini BMW)

Accessori originali BMW

Oltre agli allestimenti, BMW Motorrad mette a disposizione una gamma molto ampia di accessori Original BMW Motorrad.

Tra i più richiesti troviamo:

valigie Vario;

top case;

navigatore BMW ConnectedRide;

selle ribassate (830 mm) e Rally (865 mm);

riser manubrio;

barre paramotore;

fari supplementari;

cavalletto centrale;

borse morbide Adventure.

Conviene acquistare gli accessori?

Se l'obiettivo è il turismo, l'investimento più sensato rimane il kit composto da valigie, cavalletto centrale e navigatore ConnectedRide.

Chi invece utilizzerà la F 450 GS prevalentemente in fuoristrada dovrebbe orientarsi direttamente sulla versione GS Trophy, che include già numerosi accessori che, acquistati successivamente, costerebbero sensibilmente di più.

Quale BMW F 450 GS comprare?

Se dovessi consigliare una versione per il motociclista medio, sceglierei la Exclusive, che offre già cambio elettronico, i Riding Modes Pro e le protezioni dedicate all'off-road.

La GS Trophy, invece, è quella da scegliere se hai già in programma viaggi avventura e sterrati impegnativi: l'esborso iniziale è superiore, ma l'equipaggiamento è talmente completo da rendere poco necessario ricorrere agli accessori aftermarket.

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