Va all'asta la BMW S1000RR con cui Peter Hickman dominò il Tourist Trophy del 2019

Il prezzo della moto è stato stimato tra i 40 e i 44 mila euro

Questa BMW S1000 RR è una moto davvero molto speciale. Perché? Con il numero 10 è stata portata alla vittoria sull'Isola di Man nientemeno che da Peter Hickman, vincitore di 14 edizioni del TT (Tourist Trophy) e attuale detentore del record sul giro. Si tratta di un esemplare da collezione che adesso è stato messo in vendita. Infatti, sarà tra le protagoniste di un'asta che si terrà durante l'International Classic Motorcycle Show di Stafford il 26 aprile.

BMW S1000RR Peter Hickman

Un pezzo di storia del motorsport

La moto è stata preparata da Smiths Racing e nel 2019 si è aggiudicata ben 3 importanti vittorie: al North West 200, all'Ulster Grand Prix e all'Isola di Man TT. Entrando nello specifico, alla North West 200 del 2019, Peter Hickman ha continuato a dominare nella classe Superstock, assicurandosi la vittoria nella gara di apertura per il secondo anno consecutivo con la sua BMW S1000RR.

Al Tourist Trophy, nello stesso anno, Peter Hickman è entrato a far parte del ristretto gruppo di piloti che hanno vinto due gare in un giorno, dominando la gara RL360 Superstock il 6 giugno e vincendo con un vantaggio di 26,045 secondi su Dean Harrison (Silicone Engineering Kawasaki). Quando la sua superbike ebbe un problema, il team trasferì le componenti su questa moto e lui riuscì nell'impresa di vincere il Superbike TT. Hickman vinse poi l'Ulster Grand Prix del 2019 con la stessa moto. Dopo questi successi, la moto fu acquistata da un privato.

BMW S1000RR Peter Hickman

Adesso, questo pezzo di storia del motorsport va all'asta.

Ma chi è Peter Hickman? Si tratta di uno dei piloti di maggior successo dell'attuale generazione di ''gare su strada'', con numerose vittorie di alto profilo al suo attivo e detentore dell'attuale record assoluto sul giro al Tourist Trophy dell'Isola di Man a una media di ben 136,385 miglia orarie (219 km/h).

Il prezzo

Il prezzo della BMW S1000 RR è stata stimato tra 40 e 44 mila euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026