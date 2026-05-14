BMW Motorrad pronta a sorprendere: in arrivo una drag bagger? Ultimo teaser prima del debutto

Lo sappiamo, domani 15 maggio, BMW Motorrad alle ore 19 presenterà un nuovo concept. La casa tedesca ha scelto il palcoscenico del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este per svelare la sua nuova due ruote. Ma cosa sta arrivando davvero? Un nuovo teaser condiviso da BMW fornisce qualche ulteriore indizio e sembra che effettivamente ci possiamo aspettare un qualcosa di simile a una bagger da drag race. Dal primissimo teaser si intravedeva nell'ombra una moto estremamente lunga, con un codino allungato ma con una posizione di guida caricata in avanti. Certo, il Concorso d'Eleganza non sembra il luogo ideale per svelare modelli dal sapore racing.

Eppure, BMW descriveva questo concept come progettato per la massima potenza, pronto al decollo. C'è chi pensa che questo misterioso concept possa utilizzare il motore 6 cilindri della K1600. Il nuovo teaser, anzi il video teaser mostra qualche indizio in più che fa effettivamente pensare che sta arrivando qualcosa di speciale.

6 terminali di scarico...

Rallentando il filmato, si nota immediatamente un dettaglio importante. Questo concept che è stato chiamato Vison K18 presenta 6 terminali di scarico, 3 per lato e questo farebbe effettivamente pensare che il motore possa essere un 6 cilindri, magari con cilindrata incrementata a 1,8 litri. Per il resto possiamo effettivamente intravedere una linea che richiama quella di una bagger da drag race.



BMW Motorrad concept

Ovviamente per il momento si tratta solamente di ipotesi dato che di certo non c'è ancora nulla. La curiosità è comunque davvero tanta. Fortunatamente, domani sera scopriremo questo nuovo concept. A quel punto capiremo se si tratta di un semplice esercizio di stile oppure se il prototipo è l'anteprima di un qualcosa che vedremo davvero su strada in futuro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026