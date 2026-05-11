Anticipazioni

BMW, in arrivo una moto misteriosa: si tratta di una bagger?

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1 ora fa - Concorso d'Eleganza Villa d'Este: BMW Motorrad prepara una sorpresa

Le prime immagini diffuse da BMW Motorrad mostrano una moto lunga e bassa che potrebbe anticipare una nuova bagger ad alte prestazioni

BMW Motorrad ha condiviso attraverso i social netwok un teaser in cui si intravede nell'ombra una nuova moto che sarà svelata al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026, dal 15 al 17 maggio e quindi tra pochi giorni. Cosa sta arrivando? La casa tedesca è solita svelare un nuovo concept di moto a questo importante appuntamento che si svolge sulle rive del lago di Como. Considerando la storia passata, i concept presentati a Villa d'Este hanno buone probabilità di entrare poi in produzione. Il teaser è piuttosto enigmatico e sembra mostrare una motocicletta lunga e bassa, in uno scenario notturno.

Sia i fari anteriori che quelli posteriori sono accesi, dandoci un'idea approssimativa delle forme. Il marchio tedesco non ha voluto dire nulla su questa moto ma c'è già chi commette che possa trattarsi di una nuova versione della K1600 B in stile bagger. Anche il testo del teaser sembrerebbe rimandare a questa possibilità.

Progettato per la massima potenza. Pronto al decollo.

Una frase che potrebbe tranquillamente alludere al motore a sei cilindri della K1600 in grado di poter offrire prestazioni molto elevate, con un'erogazione costante dal minimo fino al limitatore.

Cosa arriva davvero?

Ovviamente si tratta di speculazioni ma le forme della moto nel teaser sembrano davvero appartenere a un modello in stile bagger. C'è chi va oltre e azzarda l'ipotesi che possa essere addirittura una bagger da drag racing. Le forme particolarmente allungate e l'assenza del parabrezza potrebbero effettivamente farlo pensare. Tuttavia, va detto che la presentazione si terrà al Concorso d'Eleganza Villa d'Este dove difficilmente vengono presentati veicoli dal sapore racing.

C'è quindi davvero tanta curiosità nello scoprire cosa BMW Motorrad intenda svelare. Fortunatamente, l'attesa sarà breve e nella serata di venerdì 15 maggio il nuovo modello farà ufficialmente il suo debutto. Capiremo poi se si tratta di un semplice esercizio di stile o se ci sarà la possibilità di vederlo davvero su strada.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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