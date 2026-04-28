BMW Motorrad celebra 50 anni di caschi: dal 1975 al nuovo System 8

BMW Motorrad ha lanciato il suo primo casco nel 1975. Da quel momento è iniziata una storia di successo grazie all'introduzione di tecnologie sempre più avanzate che hanno migliorato comfort e sicurezza. A distanza di 50 anni, siamo giunti oramai all’ottava generazione, rappresentata dai caschi System 8 e System 8 Carbon. La casa tedesca ha quindi voluto ripercorrere le principali tappe della storia dei suoi caschi.

50 anni caschi BMW

Tutto è iniziato nel maggio del 1975

In collaborazione con Römer, la casa tedesca introdusse un casco integrale realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Pesava 1,4 kg ed era dotato di un sistema di chiusura a doppia sicurezza e di interni in pelle di alta qualità. Inoltre, poteva contare su una mentoniera rimovibile con funzione antivento, visiera trasparente e visiera parasole.

Ci spostiamo poi al 1981 con il BMW System I dotato di una robusta calotta in fibra di vetro e di un efficace sistema di assorbimento degli urti. Dotato di un design aerodinamico che riduceva la rumorosità del vento, si caratterizzava anche per la mentoniera rimovibile, che permetteva di trasformare rapidamente il casco in diverse configurazioni per l’uso off-road. Nel 1985 arrivò l'evoluzione, il BMW System II che offriva un comfort superiore e un'ulteriore ottimizzazione dal punto di vista dell'aerodinamica. La calotta in plastica rinforzata con fibra di vetro, abbinata a un rivestimento interno ad assorbimento di energia, continuava a garantire un elevato livello di protezione.

La visiera, azionabile con una sola mano, era resistente ai graffi, antivento e regolabile in diverse posizioni. Il casco era poi dotato di un sistema di canalizzazione dell’aria che impediva l’appannamento della visiera e assicurava una ventilazione ottimale anche a basse velocità. Da quel momento, BMW ha affinato ulteriormente i suoi caschi per moto e nel corso degli anni ha lanciato i modelli BMW System III (1989), BMW System 4 (1997), BMW System 4 EVO (2001), BMW System 4 Elite (2001), BMW System 5 (2005), BMW System 6 (2009), BMW System 6 EVO (2013) e BMW System 7 Carbon (2016).

50 anni caschi BMW

BMW System 8, ultima generazione

Introdotto nel 2026, questo casco nella versione Carbon è certificato secondo lo standard ECE 22-06 e offre una protezione di altissimo livello con un peso ridotto grazie alla calotta realizzata in un composito di carbonio, aramide e fibra di vetro. In alternativa c'è la versione ''normale'' che propone la stessa dotazione e la medesima certificazione, ma utilizza una calotta in composito di fibra di vetro e aramide. Sicurezza e comfort sono assicurati da una calotta interna realizzata in polistirolo a densità variabile, mentre le cinghie integrate sul collo offrono una tenuta stabile e sicura.

Inoltre, nel casco BMW System 8 Carbon, il sistema Multi Directional Impact Protection System contribuisce inoltre a ridurre i movimenti di rotazione della testa in caso di impatto, diminuendo così il rischio di lesioni. I caschi System 8 restano estremamente compatti anche da aperti e sono omologati per la guida con mentoniera sollevata. A questo scopo, aerodinamica e aeroacustica sono state sensibilmente ottimizzate. I caschi dispongono di una doppia lente con lente interna antiappannamento e lente esterna con rivestimento antigraffio e possono essere equipaggiati con il sistema di comunicazione BMW ConnectedRide COM P1.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026