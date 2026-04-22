BMW celebra 50 anni di RS: innovazione e tradizione su due ruote

Per tanto tempo, la sigla “RS” sulle moto da competizione BMW stava a indicare “Rennsport” (racing). Poi dal 1976 con l'arrivo della BMW R 100 RS, la sigla ha iniziato a indicare i modelli nati per un duplice utilizzo: “Reise und Sport” (viaggio e sport). Ancora oggi RS è una denominazione che esprime capacità da turismo e piacere della guida sportiva.

BMW R 1300 RS

50 anni di storia

Tutto iniziò quindi 50 anni fa con la BMW R 100 RS, modello che si caratterizzava per disporre, per la prima volta su una moto prodotta in grande serie, una carenatura integrale fissata al telaio e sviluppata nella galleria del vento. Nel corso del tempo, il marchio tedesco ha continuato a evolvere le sue sport tourer e lo scorso anno ha presentato la BMW R 1300 RS. Per portare l'esperienza di guida a un nuovo livello, per la nuova R 1300 RS, BMW ha introdotto un motore, un telaio e un’aerodinamica interamente riprogettati, senza rinunciare alle tradizionali qualità BMW RS, come il comfort nei lunghi viaggi e la vocazione touring. L'azienda intende quindi continuare il successo delle moto BMW RS con motore boxer giunte oramai alla settima generazione.

In occasione dell'anniversario dei “50 anni di moto BMW RS di serie”, la casa tedesca ha voluto ripercorre le tappe fondamentali di questa storia.

BMW R 100 RS

Le tappe dell'evoluzione

Come detto, tutto è partito nel 1976 con la BMW R 100 RS dotata di un motore boxer bicilindrico a due valvole di 980 cc in grado di erogare 70 CV. Nel 1977 arrivò la BMW R 100 RS Nardò Record Bike il cui motore boxer era stato potenziato a 84 CV. Moto che fu utilizzata per ottenere diversi record a Nardò, in Italia. Nel 1986 è stato poi il turno della BMW R 100 RS (Monolever) nata come edizione limitata ma poi rimasta stabilmente in gamma a causa del suo grande successo. Motore boxer bicilindrico 2 valvole da 980 cc con una potenza di 60 CV.

Il 1992 iniziò l'era del boxer a 4 valvole con la nuova BMW R 1100 RS. Motore da 1.085 cc da 90 CV. Modello che introdusse un innovativo sistema di sospensione anteriore, il Telelever. Nel corso degli anni si sono poi succedute la BMW R 1150 RS (2000–2004), la BMW R 1200 RS (2015-2018), la BMW R 1250 RS (2018-2024) fino ad arrivare all'ultima BMW R 1300 RS.

Nel corso della storia, la casa tedesca ha proposto i modelli BMW RS anche con motore a 4 cilindri. BMW K 100 RS (due valvole) tra il 1983 e il 1989, BMW K 100 RS (quattro valvole) tra il 1989 e il 1992, BMW K 1100 RS tra il 1992 e il 1997 e BMW K 1200 RS tra il 1996 e il 2005.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026