Svelate le nuove colorazioni speciali per BMW F 900 R e XR al Salone di Lione 2026

Al Salone di Lione 2026, BMW Motorrad ha svelato due nuovi colori per la BMW F 900 R e la BMW F 900 XR. Inoltre, ha approfitatto di questo palcoscenico per mostrare le sue ultime novità ed alcuni dei suoi più recenti concept.

Novità per BMW F 900 R e BMW F 900 XR

Il costruttore tedesco ha quindi sfruttato questo evento per svelare la nuova colorazione Frozen Pure Grey per la BMW F 900 R e la tinta Aurelius Green per la BMW F 900 XR. Per la naked e la crossover arrivano quindi due nuove tinte che permettono di esaltare ulteriormente la loro personalità.

Le altre novità

Le migliori adventure e globetrotter 2026: la BMW F 450 GS

Al Salone di Lione, il costruttore tedesco ha portato la nuova BMW F 450 GS, una bicilindrica guidabile con patente A2 che abbiamo visto da vicino a EICMA e che a marzo avremo modo di provare su strada. Inoltre, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino la BMW R 1300 RT personalizzata per essere utilizzata come moto per la gendarmeria francese. Il marchio tedesco ha poi portato a questo importante appuntamento francese anche alcuni concept tra cui BMW Motorrad Vision CE, un particolare mezzo per la mobilità che ricorda la BMW C1 del passato dato che grazie ad una sofisticata struttura di sicurezza può essere guidato senza casco o dispositivi di protezione. Presente pure BMW Motorrad Concept RR, una speciale superbike che era stata svelata lo scorso maggio in occasione del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026