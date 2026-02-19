A marzo proviamo... un po' di tutto! Tutti i test delle novità moto (e scooter)

Ve lo avevo annunciato: marzo sarà un mese caldissimo. Ovviamente mi riferivo – e riferisco – alle prove delle novità scooter e moto 2026. Allora scopriamo cosa bolle in pentola per il prossimo mese.

Aprilia SR GT 400 2026

Aprilia SR GT 400 2026, presentato a EICMA lo scooter adventure

SR GT raddoppia e, dopo 125 e 200, si presenta in versione 400. Per il maxi scooter Aprilia, look adventure come quello dei fratelli minori, motore di derivazione Beverly con 36 CV e 37,7 Nm di coppia per 186 kg di peso in ordine di marcia. Non sarà un vero scooter da offroad ma SR GT 400 ha la presunzione di non farti venire una protusione anche grazie ai cerchi di generoso diametro – 16'' e 14'' – e le sospensioni con 120 mm di escursione. Vi racconteremo di lui dal 18 marzo prossimo.

BMW F 450 GS 2026

La GS ''piccola'', la F 450, è arrivata nel segmento delle patente A2 con un look da grande e una dotazione da BMW. Cerchio da 19'', sospensioni con 180 mm di escursione e il nuovo motore bicilindrico da 420 cc per 48 CV e 43 Nm (178 kg di peso odm, 14 litri il serbatoio). Quando parlavo di contenuti da grande, tuttavia, mi riferivo in particolare all'Easy Ride Clutch (ERC) – di serie sulla GS Trophy – frizione che, abbinata al cambio elettronico optional, permette di dimenticarsi della leva. Certo, optional qui, optional là, la F 450 GS inizia a costare... Sarà Danilo a raccontarvi la F 450 GS da metà marzo in avanti.

Honda CB750 Hornet e XL750 Transalp E-Clutch 2026

Honda XL750 Transalp 2026: arriva l'E-Clutch

Hornet e Transalp, entrambe spinte dal bicilindrico di 755 cc per 92 CV e 75 Nm, nel 2026 sposano la tecnologia E-Clutch. Rimangono sostanzialmente identiche ma, dopo CB650R e CBR650R – le prime ad adottare questa tecnologia, qui la prova – ora tocca anche alle settemmezzo dimenticarsi della frizione. La leva resta al suo posto ma si può non utilizzare, sia per partire che per arrestarsi, limitandosi ad utilizzare il pedale del cambio elettronico. Una tecnologia, quella dell'E-Clutch, che diminuisce lo stress – si pensi in città, nel traffico – ma lascia intatto il piacere di guida (parola mia, che l'ho provata). Anche le E-Clutchiane CB750 Hornet e XL750 Transalp saranno testate a metà marzo: restate collegati se volete saperne di più.

Kawasaki Z650 S 2026

Kawasaki Z650 S 2026, è disponibile in tre colori

Toccherà a me mettere alla frusta la Z650 S. La nuova versione 2026 dell'apprezzata naked non si stravolge, ma si affina. Mi ricordo bene la mia ultima volta in sella alla naked Kawasaki 650 – ve l'ho raccontata qui – che, per quanto semplice, faceva un ottimo lavoro. Ad Akashi evidentemente hanno pensato di aver altre frecce al loro arco e, limando qua e là, hanno messo a punto una nuova ergonomia, per rendere la posizione ''meno ''seduta'' e più attiva (sella più alta, sella passeggero più larga e comoda, manubrio più largo). Nuove le luci full LED e il display TFT da 4,3'' con connettività. Indovinate un po'? Anche la prova di Z650 S sarà a metà marzo!

Triumph Tracker 400 e Thruxton 400 2026

Triumph Thruxton 400 2026

Nuove 400 in arrivo per Triumph, una roadster e una cafè racer. Tracker e Thruxton però non sono solo evoluzioni stilistiche, ma aggiornano anche il monocilindrico da 399 cc che cresce fino a 42 CV e 37,5 Nm. Anche l'ergonomia è esclusiva dei due modelli, con la Tracker che diventa un po' più spinta rispetto alla Speed 400, con un manubrio più basso e largo e pedane in posizione più sportiva. La Thruxton 400, dal canto suo, fa la sportiva per davvero: semimanubri, codino monoposto, pedane arretrate e rialzate, una forcella con escursione leggermente ridotta e pneumatici da vera sportivetta. La penultima settimana di marzo sarà la volta del test delle piccole 400 inglesi.

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026

Yamaha Ténéré World Raid 2026, arriva il controllo della derapata

La Ténéré 700 con la versione World Raid 2026 cambia, e molto. Tra le novità più importanti l'arrivo del ride-by-wire, che si porta dietro tante novità elettroniche come mappe motore, cambio elettronico bidirezionale – optional – ma anche piattaforma inerziale e, quindi, controlli elettronici evoluti in curva (gestibili attraverso un nuovo TFT verticale da 6,3''). Non mancano cruise control e limitatore di velocità. Cambia tanto anche la parte ciclistica, tra sospensioni KYB completamente regolabili e un mono dalla corsa superiore (c'è anche l'ammortizzatore di sterzo regolabile). Nuovo è il doppio serbatoio da 23 litri, così come l'ergonomia, visto che la forma è stata ridisegnata. Ténéré 700 World Raid 2026 ve l'abbiamo raccontata benissimo qui, ma l'avete capito, è cambiata tanto. Sarà Fabio a raccontarcela nella seconda metà del mese di marzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/02/2026