Triumph presenta Tracker 400 e Thruxton 400 2026 col nuovo motore più potente

Triumph Tracker 400 e Thruxton 400 2026: novità, caratteristiche, data di arrivo e prezzi

Il look di Tracker 400 e Thruxton 400 parla da sé, ma le piccole Modern Classic aggiungono non solo un nuovo design alle moto della gamma da 400 cc, ma anche un motore aggiornato. La grande novità è l'evoluzione del monocilindrico TR-Series da 398 cc che, in questa configurazione, eroga 42 CV a 9.000 giri/min, con un incremento del 5% della potenza rispetto all'unità montata su Speed 400 e le Scrambler 400, mentre la coppia massima, di 37,5 Nm, è disponibile per l'80% già da 3.000 giri/min.

Tracker 400 2026

Per la Tracker 400 codino monoposto, tabella porta-numero, serbatoio squadrato, flyscreen e cerchi ridisegnati con pneumatici Pirelli MT60 RS. Rispetto alla Speed 400, la Tracker presenta un'ergonomia tutta diversa: manubrio con larghezza superiore di 23 mm, mentre l’altezza è ridotta di 134 mm. Le pedane sono arretrate di 86 mm e rialzate di 27 mm, con la sella a quota 805 mm da terra. Telaio, sospensioni e freni sono sostanzialmente in condivisione con la Speed 400: la forcella da 43 mm Big Piston ha un'escursione di 140 mm, il mono al posteriore – regolabile nel precarico – da 130 mm (come la Speed 400). Anche per la Tracker 400, come per il resto della gamma Triumph, frizione assistita, traction control disinseribile e ABS sono di serie (i dischi da 300 mm con pinza radiale e da 230 mm con pinza a singolo pistoncino). Il serbatoio della Tracker 400 è da 13 litri, il peso in ordine di marcia di 173 kg.

Thruxton 400 2026

La Thruxton ritorna in casa Triumph ma nella nuova veste di ''piccola''. Come la storica moto retrò anche Thruxton 400 porta in dote una carenatura con il classico faro LED rotondo, ma anche specchietti bar-end e semimanubri da vera café racer, con l'aggiunta di codino monoposto colorato, parafango posteriore più corto e supporto targa, nonché silenziatore sportivo rialzato. Anche per lei un'ergonomia specifica, con semimanubri 40 mm più stretti e 246 mm più bassi rispetto alla Speed 400, mentre le pedane sono arretrate di 86 mm e rialzate di 27 mm. Qualcosa cambia anche a livello della forcella, che sulla sportiva Thruxton 400 presenta 135 mm di escursione (-5 mm rispetto a Tracker e Speed 400). Anche la scelta degli pneumatici è esclusiva: la Thruxton 400, infatti, monta gli sportivi Pirelli Diablo Rosso IV (identico l'impianto frenante). La Triumph Thruxton 400 ha anch'essa un serbatoio da 13 litri ma il peso in ordine di marcia è di 176 kg.

Triumph: Tracker 400 e Thruxton 400 2026, data di arrivo e prezzi

Nuova Triumph Tracker 400 sarà disponibile, da maggio 2026, in 3 colori: Racing Yellow, Phantom Black, Aluminium Silver. Per Thruxton 400, invece, 4 colorazioni e arrivo ad aprile: Phantom Black/Aluminium Silver, Carnival Red/Aluminium Silver, Pearl Metallic White/Storm Grey, Metallic Racing Yellow/Aluminium Silver. I prezzi di Tracker 400 e Thruxton 400 2026 sono rispettivamente di 6.345 euro e 6.595 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/12/2025