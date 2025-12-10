Triumph Tiger è pronta al passaggio al 950? Stando alle foto spia...

Triumph ha recentemente presentato Tiger 900 Alpine Edition e Tiger 900 Desert Edition – versioni disponibili anche per Tiger 1200 – ma pare che ne abbia anche per la futura versione della crossover/maxi enduro media. Le foto spia, infatti, ritraggono quella che sembra essere la nuova Tiger 950 ''del futuro'': scopriamo le novità.

Triumph Tiger 950: novità, motore e caratteristiche nelle foto spia

Le foto spia della Tiger 950, apparse su Motorrad & Reisen, mostrano la nuova crossover Triumph nei test su strada. Per il nuovo modello un look del tutto simile a quello dell'attuale generazione di Tiger 900, ma non privo di novità. Spunta infatti il radar anteriore, ben integrato tra i fari – dove spunta questo nuovo proiettore centrale – e plexi. All'anteriore cerchio da 19'', pinze Brembo Stylema e forcella Marzocchi sembrano rimanere, almeno apparentemente, fedeli a quelle del model year 2025, mentre non si può dir lo stesso del motore: i carter infatti sono diversi rispetto all'unità 3 cilindri da 888 cc capace di 108 CV e 90 Nm attualmente in uso (anche il terminale di scarico sembra più piccolo e basso). E se il telaio sembra rimanere fedele a quello del modello in gamma, il forcellone cambia e si allunga, col telaietto posteriore che cambia anch'esso forma. Sul codino, rivisto nel design, spunta il radar posteriore, per il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco. Insomma, la nuova Tiger 950 cela, sotto un design tutto sommato simile, diverse novità: sembra improbabile che il nuovo modello si affacci molto presto, ma mai dire mai. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/12/2025