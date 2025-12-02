La special Triumph Viper 400 all'asta per "Save the Children"

Vi ricordate della Viper 400? Un tributo alle Speed Triple del passato in occasione del trentennale del debutto della roadster hooligan inglese in salsa ''ristretta'', essendo realizzata sulla base della piccola naked monocilindrica per patente A2Triumph Speed 400. La moto è nata dalla collaborazione tra l'espero designer italiano Rodolfo Frascoli - la cui matita ha disegnato tante Triumph dell'ultimo periodo - e l'Atelier Noisy Style, creato dal giovane preparatore e content creator Luca Ravezzani in collaborazione con l'amico Matteo Canciani .

La moto all'asta su Charity Stars, il ricavato in favore di ''Save the Children''

Frascoli, Ravezzani e Canciani con la loro Triumph Viper 400

Triumph Motorcycles Italia mettera’ all’asta la Triumph Viper 400 dall’operatore internazionale specializzato Charity Stars, l’asta sara’ online a partire da oggi, 2 dicembre, l’intero ammontare raccolto verra’ devoluto all’associazione Save The Children. L'asta rimarrà aperta fino al 19 dicembre, il prezzo di partenza è di 8.000 euro (IVA inclusa), ed è gia’ disponibile online a questo link

La motocicletta si trova attualmente presso la sede di Triumph Motorcycles Italia a Segrate (MI), e potra’ essere recapitata da Triumph presso la Concessionaria ufficiale piu’ vicina alla sede di residenza dell’acquirente finale, con costi di trasporto a carico dell’acquirente.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/12/2025