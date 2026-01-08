Honda CB750 Hornet E-Clutch 2026: spunta il "prezzo consigliato"

CB750 Hornet E-Clutch è una delle novità 2026 di Honda, insieme a Transalp 750 E-Clutch, CB500 Hornet, CBR500R e NX500, che guadagnano la preziosa frizione elettronica. Dagli USA arriva un'indicazione su quello che potrebbe essere il prezzo della Hornet 750 E-Clutch, l'MSRP – il Manufacturer's Suggested Retail Price – vale a dire il ''prezzo consigliato''. Quanto costerà la Hornet in Italia? Facciamo un paio di conti...

Honda CB750 Hornet E-Clutch 2026: prezzo consigliato

Comparativa naked ''entry'': la Honda Hornet 750 ha un ''twin'' con animo sportivo e permette di regolare il freno motore

La CB750 Hornet E-Clutch 2026 è proposta negli USA con un MSRP di 7.999 dollari, prezzo invariato rispetto alla versione con cambio tradizionale (esclusa l'immatricolazione e altre tasse, spese quantificate in altri 600 dollari, una specie di ''franco fabbrica'') l'equivalente al cambio attuale di circa 6.860 euro. In Italia, invece, il prezzo della CB750 Hornet 2025 è di 8.090 euro: la versione E-Clutch 2026 sarà posizionata allo stesso prezzo come negli USA?

Honda CB750 Hornet E-Clutch 2026: qual è il prezzo ufficiale?

Honda CB750 Hornet E-Clutch 2026: bi-tono grigio-giallo

Quando è stato il momento di CB650R E-Clutch, prima moto Honda a montare la frizione elettronica insieme alla CBR650R, nel 2024 – qui la prova – il prezzo era di 400 euro superiore rispetto alle versioni standard. Che Honda voglia offrire l'E-Clutch sulla Hornet 750 mantenendo lo stesso prezzo di quella tradizionale? Considerato anche il passaggio ''obbligato'', dal momento che nel 2026 la Hornet sarà venduta solo con E-Clutch – soluzione che riguarda anche Transalp, CB500 Hornet, CBR500R e NX500 – chissà che Honda non opti per una soluzione a buon mercato per il consumatore. In mancanza dell'ufficialità, tuttavia, si tratta solo di ipotesi: verosimilmente possiamo solo dire che CB750 Hornet E-Clutch 2026 avrà un prezzo tra gli 8.090 euro e gli 8.590 euro. Vi terremo aggiornati.

