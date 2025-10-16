Aprilia Tuono V4 1100: via tutto! La maxi naked da 150 kg

L'Aprilia Tuono V4 1100 Factory è già di serie una moto incredibilmente performante (l'ho guidata a Misano, insieme al Bez). Immaginate di prepararla per l'uso in circuito, con un look ispirato alle moto che correvano alla Pikes Peak International Hill Climb e un solo obiettivo: renderla leggera come una piuma per volare come un aereo. Con queste premesse Championship Cycles si è messo al lavoro sulla moto, creando una Tuono incredibile: scopriamo come è stata modificata la maxi naked di Noale.

Aprilia Tuono V4 1100 Factory by Championship Cycles: le modifiche

La gran parte del lavoro sulla Tuono V4 1100 Factory ha riguardato l'alleggerimento. Dai 211 kg col pieno, infatti, la naked Aprilia ha perso qualcosa come 22 kg tra cablaggi e sovrastrutture, per un totale dimagrimento di 50 kg, col peso record di 154 kg in ordine di marcia. Come? Via tutto il superfluo, sostituito da carbonio e carbon/kevlar – il codino ispirato al flat track è un monoblocco in carbonio – mentre sono arrivati leggeri cerchi Marchesini in alluminio forgiato. Il resto della ciclistica, potendo contare sulla già ottima dotazione di serie, ha visto l'ingresso solo dei dischi flottanti Brembo T-Drive da 330 mm, dei pistoni ventilati BrakeTech per le pinze Brembo Stylema e una pompa freno Brembo 17RCS Corsa Corta, mentre le sospensioni Öhlins Smart EC 2.0 sono rimaste al loro posto. Nuova la piastra forcella regolabile ricavata dal pieno di IMA Special Parts che consente di la geometria della moto. Le pedane di serie sono state sostituite con delle pedane arretrate Attack Performance.

Motore ed elettronica

Sulla Tuono V4 1100 Factory sono arrivati una strumentazione Woodcraft e un cronometro GPS, mentre il V4 di 1.099 cc da 180 CV è stato dotato di scarico SC Project e centralina rimappata, senza altre modifiche che snaturassero l'affidabilità del progetto.

L'elenco delle modifiche della Aprilia Tuono V4 1100 Factory by Championship Cycles

Cerchi in alluminio forgiato Marchesini

Dischi Brembo T-Drive da 330 mm

Pompa freno Brembo Corsa Corta 17RCS

Pinze Brembo Stylema con pistoni ventilati BrakeTech

Scarico slip-on SC Project da 70 mm

Piastra di sterzo regolabile IMA Special Parts

Strumentazione Woodcraft

Pedane Attack Performance

Serbatoio del carburante modificato

Prese d'aria in carbonio personalizzate

Telaietto posteriore personalizzato

Codino e sella in carbonio personalizzati

Sottopancia personalizzato in carbonio/kevlar

Cablaggi modificati

Pignone e catena 520

Cronometro integrato con GPS

Fonte: BikeBound

