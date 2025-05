Aprilia Pro Experience e All Stars 2025: prima il corso di guida coi piloti della MotoGP, poi la festa

Aprilia Pro Experience e All Stars tornano nel 2025. Due giornate, una all'insegna dei corsi di guida con Biaggi, Bezzecchi e Savadori (ma anche Matteo Baiocco, collaudatore Aprilia) a fare da istruttori, l'altra con i campioni in pista, la parata e mille altre attività per festeggiare il Marchio di Noale e i suoi appassionati: scopriamo quando e dove sono in programma gli eventi, come funzionano e quanto costano.

L'appuntamento con Aprilia è naturalmente a Misano. Si parte col corso Aprilia Pro Experience il 31 maggio, un corso di guida in pista esclusivo: gli istruttori sono super, da Max Biaggi, due volte Campione del Mondo Classe 250 e due volte Campione del Mondo Superbike, passando per Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, piloti ufficiali Aprilia Racing nel mondiale MotoGP ma anche Matteo Baiocco, tester e Performance Analyst di Aprilia Racing. E ci sarà anche l'infortunato e in questi giorni ''chiacchierato'' Campione del Mondo in carica MotoGP, Jorge Martin.

Le moto

Allievi e istruttori, in sella alle RSV4 Factory 2025 – ci sarò anche io, per raccontarvi la nuova superbike di Noale e l'esperienza da sogno – gommate Pirelli Diablo Superbike in mescola SC2, guideranno sulla pista di Misano in piccoli gruppi per 5 turni da 20 minuti. I super coach filmeranno anche gli allievi, affinché possano essere analizzate le riprese all'interno del box a fine turno. I partecipanti avranno l’opportunità di provare in pista anche la Tuono V4 2025, evolutasi ulteriormente nel suo ultimo aggiornamento. Durante la gioranta ci sarà anche un momento dedicato all'accensione del prototipo RS-GP, l'Aprilia della MotoGP 2025.

Il prezzo

Aprilia Pro Experience 2025 è corso di guida super esclusivo, con pochi posti disponibili e proposto al prezzo di 3.200 euro. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione e partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito Aprilia, cliccando qui.

Aprilia All Stars: Max Biaggi

In occasione dell'Aprilia All Stars 2025, domenica 1 giugno, ci saranno tutti i campioni della Casa di Noale, dal Campione del Mondo MotoGP Jorge Martin passando per Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori, i piloti del Team Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez e Ai Ogura e anche l'ambassador, 4 volte Campione del Mondo, Max Biaggi. Naturalmente non mancherà anche l'RS-GP impegnate nel mondiale MotoGP. Poi ci sarà spazio anche per la bagarre, con la Race of Stars, che vedrà i piloti Aprilia Racing sfidarsi in pista in sella alle nuove Aprilia RS 660 Factory.

I prezzi delle experience

Aprilia All Stars 2025 è un evento gratuito, quindi ingresso libero – parcheggio dedicato alle moto Aprilia e a quelle non del Marchio, ma anche parcheggio auto e guardaroba gratuito per i motociclisti – ci saranno anche i test ride gratuiti, ma anche attività a pagamento per chi volesse davvero il massimo. Tra queste il tour nel box MotoGP – 50 euro – un pass Hospitality VIP con pranzo in terrazza Aprilia insieme a piloti e personalità presenti all’evento – 150 euro – un posto in prima fila nella parata finale in pista subito dietro ai piloti della MotoGP – 50 euro – e la possibilità di vivere la Race of Stars direttamente dai box, per sentirsi al centro della competizione (50 euro). Per chi avesse un coraggio da leone, poi, c'è l'esperienza come passeggero sulla RSV4 biposto guidata da un pilota Aprilia, al prezzo di 500 euro. Per maggiori informazioni, cliccate sul sito dell'Aprilia All Stars, qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/05/2025