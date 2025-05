Prove moto novità 2025: i test di maggio e giugno

Anche a maggio e giugno prosegue la scia delle prove moto delle novità 2025. Dopo Yamaha Tracer 9 GT+ e Ducati XDiavel V4 a quali moto toccherà? Si tratta di un'Aprilia e di una Yamaha: scopriamole insieme.

Nuova Aprilia RSV4 2025 da EICMA 2024

La prossima moto in prova sarà la nuova Aprilia RSV4 1100 2025. La supersportiva di Noale è arrivata lo scorso EICMA tutto sommato silenziosamente: si tratta però della supersportiva di serie più potente al mondo coi suoi 220 CV (per 127 Nm di coppia). La grande novità, tuttavia, non risiede nella sua performance in termini di potenza, ma nella capacità di sfruttarli al meglio attraverso la nuova elettronica predittiva e Corner By Corner: in pratica si può, proprio come sulle più evolute moto da competizione, personalizzare i vari controlli curva per curva. Proverò la nuova RSV4 1100 Factory a Misano, in occasione dell'Aprilia Pro Experience: coach del calibro di Biaggi, Savadori e Bezzecchi ci aiuteranno a interpretare al meglio il tracciato e la moto in un corso di guida all'ennesima potenza. Un'esperienza incredibile che vi racconterò sulle pagine di Motorbox a cavallo tra fine maggio e gli inizi di giugno... restate collegati!

Yamaha Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025

La nuova gamma Tracer comprende anche 7 e 7 GT 2025. Sono le ultime arrivate e – probabilmente – saranno le ultime ad essere testate. Le crossover medie di Yamaha si sono aggiornate e modernizzate, un po' come è toccato alla MT-07 2025: motore CP2 confermato – 73,4 CV e 68 Nm – ma elettronica con ride-by-wire e riding mode, controllo di trazione e nuovo TFT da 5''. Anche la ciclistica è stata rivista tra telaio, sospensioni, forcellone e, nondimeno, la nuova Tracer 7 è stata modificata anche in termini di ergonomia. Per sapere quanto è cambiata dovrete attendere la fine di giugno, vi racconteremo tutto di lei non appena possibile.

