Rieju Xplora 557 2025 è in arrivo: il prezzo è super

La Rieju Xplora 557 2025 è la nuova crossover stradale del Marchio spagnolo – ve l'abbiamo raccontata qui – che si getta nel segmento affollato e combattutissimo delle moto tuttofare di media cilindrata. Dopo avervela presentata, ora è il momento di dirvi quando arriva e quanto costa.

Rieju Xplora 557 2025: data di arrivo e prezzo

Rieju Xplora 557 2025 su strada

La nuova Xplora 557 2025 è in arrivo in Spagna, dove Rieju ha ufficializzato il prezzo di lancio, la promo e anche l'eventuale finanziamento grazie al quale è possibile portarsela a casa. Rieju Xplora 557 è proposta lì con un prezzo promo di 5.999 euro e il tris di valigie è in offerta a 699 euro (invece di 1.500 euro). Con il finanziamento serve un anticipo di 391 euro, 83 rate da 89 euro e un'ultima rata da 88,91 euro. Ovviamente il prezzo nella Penisola Iberica potrebbe differire da quello praticato nel nostro Paese, come accade già per l'Aventura 500: l'enduro stradale in terra natia ha un prezzo promozionale di 6.699 euro, mentre da noi costa 7.100 euro (+ 400 euro). Tutto questo fa pensare che l'Xplora 557 2025 potrebbe essere proposta in Italia con un prezzo di 6.499 euro. Vi terremo aggiornati.

