Rieju Xplora 557 2025: la nuova crossover per patente A2 è su strada

Rieju Xplora 557 è la nuova crossover stradale che la Casa spagnola ha portato allo scorso EICMA e che, con la sorella maggiore Xplora 707, vi abbiamo raccontato sul nostro sito. Ora però la 557 non è più in esposizione ma su strada, pronta – o quasi – per il pubblico: scopriamola insieme.

Rieju Xplora 557 2025: 3/4 anteriore destro

Motore e ciclistica

La Xplora 557 monta un bicilindrico parallelo da 554 cc omologato Euro 5+ capace di 47 CV e 51 Nm. Il motore è accoppiato a un cambio a 6 marce e a una frizione multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento. Lo scheletro della Xplora 557 è un telaio multitubolare in acciaio ed è abbinato a un telaietto in acciaio e a un forcellone in alluminio, mentre le sospensioni KYB – 150 mm di escursione – sono una forcella da 43 mm e un monoammortizzatore, quest'ultimo regolabile nel precarico. I cerchi in alluminio, entrambi da 17'', ospitano davanti una coppia di dischi da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini, dietro un disco da 260 mm con pinza a singolo pistoncino, mentre gli pneumatici sono in misura 120/70 e 160/60. Rieju Xplora 557 ha un peso a secco di 215 kg – la sella è a 820 mm da terra – col serbatoio che ha una capacità di 20 litri.

Elettronica

Rieju Xplora 557 2025: il TFT da 7''

Rieju Xplora 557 è una moto fondamentalmente analogica ma è dotata di fari full LED, comandi retroilluminati, TFT a colori da 7'' con connettività Mirror Link e sistema di navigazione, presa USB-C. L'ABS Bosch a 2 canali è disattivabile al posteriore.

Dotazioni

Xplora 557 è fornita di serie di leve regolabili, cavalletto laterale, protezione del radiatore, paramani, portapacchi posteriore e, come optional ci sono barre di protezione e kit di borse laterali.

Rieju Xplora 557 2025: vista laterale sinistra

Rieju Xplora 557 è disponibile in bianco e nero, ma data di arrivo in concessionaria e prezzo non sono ancora stati resi noti in modo ufficiale. Sembra, tuttavia, sia davvero questione di poco... Vi terremo aggiornati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Rieju, cliccando qui.

