Rieju Xplora 707 e 557, dove vi ho già viste? Le nuove crossover ai raggi X

Il segmento delle crossover si fa più ricco, merito di Rieju, casa spagnola che a EICMA ha presentato Xplora 707 e 557, la prima con cerchi a raggi e anteriore da 19'', la seconda con ruote in lega da 17''. Ma dove le avevamo già viste? Se non le avete riconosciute vi dico tutto io...

NUMERI MAGICI I nomi delle nuove moto Rieju potrebbero portarvi fuori strada, quindi è doverosa una precisazione: c'è... un 7 di troppo. Sì perché la Casa spagnola ha deciso di aggiungere il numero 7 a tutte le nuove moto in gamma come ''... simbolo universale di perfezione, fortuna e forza. Rappresenta l’eccellenza e il desiderio di esplorazione che caratterizzano Rieju''. Alla luce di quanto detto ecco che la Xplora 707 potrebbe diventare 70 – meglio ''700'', se possiamo giocare coi numeri facciamolo per bene – e la 557 passerebbe a 55 – o forse meglio dire ''5.5'' – ci state arrivando?

A COLPO D'OCCHIO Ma senza farsi abbindolare dai numeri, diamo un'occhiata alle moto. Non vi sembra che abbiano un look già visto? Vi aiuto con una foto, qua sotto. Già le Rieju Xplora assomigliano parecchio alla MV Lucky Explorer 5.5 – che non è mai arrivata – e 9.5. Ma le somiglianze non sono finite qui...

MV Agusta Lucky Explorer 5.5: tutto fermo per la piccola enduro stradale

IL MOTORE Proprio con la 5.5, infatti, la Xplora 557 ha in comune il motore, un bicilindrico parallelo 8 valvole da 554 cc con potenza di 48 CV, giusto giusto per la patente A2 (derivato da quello della Benelli TRK 502). E quello della Xplora 707? Anche lui ha qualcosa in comune con QJ Motor-Benelli: cilindrata di 698 cc e misure di corsa e alesaggio 83 x 64,52 mm non vi dicono nulla? Sono gli stessi delle TRK 702. Anche se Rieju Xplora 707 esprime un valore di potenza massima leggermente più alto, 73,5 CV (contro 70).

IN COMUNE Le due Xplora hanno in comune luci a LED e schermo TFT da 7'' con mirrorlink, nonché buona parte della ciclistica, a cominciare dal telaio multitubolare in acciaio e le sospensioni KYB, una forcella rovesciata e un mono progressivo regolabile nel precarico.

Rieju Xplora 557

A OGNUNO LA SUA Tutti diversi i cerchi, con la Xplora 707 che monta quelli a raggi incrociati con anteriore da 19'' e pneumatici 110/80 e 150/70, mentre la 557 si affida a ruote in alluminio da 17'' con gomme 120/70 e 160/60. Leggermente differenti gli impianti frenanti, entrambi con dischi flottanti da 320 mm davanti e flottante da 260 mm dietro, ma la 707 aggiunge pinze Brembo e dischi wave. Per entrambe c'è la possibilità di disattivare l'ABS al posteriore, mentre solo la 707 ha il TCS.

DUE GOCCE D'ACQUA Metro alla mano Xplora 707 e 557 sono identiche: interasse di 1.505 mm e altezza sella di 795 mm, mentre sulla bilancia sono 218 kg contro 221 a secco, col serbatoio da 19,5 litri condiviso, per un peso in ordine di marcia che dunque supera i 230 kg.

ARRIVO E PREZZI Xplora 707 e Xplora 557 di Rieju dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2025 ma i prezzi non sono stati ancora resi noti. Per stare al passo della concorrenza, però, sembra obbligatorio non superare il tetto dei 6.500 euro per una e degli 8.000 euro per l'altra... Staremo a vedere.