Rieju Aventura 500: la nuova enduro stradale ha nel mirino la TRK 502 X?

Il segmento delle enduro stradali si fa sempre più ricco: a EICMA è arrivata la nuova Honda Transalp, in casa Benelli, le nuove TRK 800, TRK 702 e 702 X, anche se l'autentica rivelazione del Salone è stata Kove, con 800 X Super Adventure e la specialistica 450 Rally. Ma senza andare in Cina c'è chi, da molto più vicino, ha portato una nuova enduro stradale molto interessante: sto parlando della spagnola Rieju, che ha presentato la nuova Aventura 500 Legend, la moto più grande che sia mai transitata in quel di Figueres.

UN PO' AFRICA La nuova Aventura 500 Legend si presenta con un look moderno – un po' Africa Twin – e una dotazione premium. Molto bella la combo cerchi-foderi forcella color oro: all'anteriore spicca una ruota a raggi da 21'' con gomma tassellata – al posteriore è da 18'' – mentre la sospensione è a steli rovesciati e regolabile, così come il mono al posteriore. L'impianto frenante, davanti, vede un doppio disco con pinze ad attacco radiale, mentre al posteriore c'è un disco con pinza a 2 pistoncini. Sul cupolino troviamo un plexiglass piuttosto verticale e alto, quasi in stile rally, mentre non mancano paramani e coppa paramotore. La vera chicca, invece, è rappresentata dal doppio serbatoio: oltre a quello tradizionale da 20 litri, infatti, ce n'è un altro sul codino da 19 litri, per un'autonomia da vera globetrotter. Il peso a secco è di 190 kg.

La Rieju Aventura 500 Legend

TRK 502 X NEL MIRINO? Del motore inserito nel telaio in acciaio, un bicilindrico parallelo da 500 cc – il più grande di sempre su una Rieju – non si sa molto: è derivato da quello di Honda – realizzato da Loncin – e vista la cubatura sembra logico aspettarsi resti al di sotto dei 48 CV di potenza massima, così da poterla tenere in ballo per i possessori di patente A2. Dato che per il momento una Yamaha Ténéré 500 non c'è, le agguerrite avversarie sarebbero del calibro di Honda CB500X e TRK 502 X, anche se all'anteriore montano il cerchio da 19''. Se la Rieju Aventura 500 Legend possa rappresentare un colpo mancino a TRK 502 X e rivali, molto dipenderà dal prezzo: se confermato a quota 8.500 euro potrebbe tagliare in parte fuori dai giochi la Benelli, molto più economica. La Rieju Aventura 500 Legend è attesa per aprile 2023.