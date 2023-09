Mercato moto: ad agosto +13,5%. Le moto e gli scooter più venduti

Lo scorso mese ci eravamo lasciati con il mercato moto di luglio contraddistinto dal segno positivo. Il passaggio dall'ombrellone alla scrivania, tuttavia, non comporta grandi novità per le due ruote che proseguono la loro crescita anche ad agosto, facendo segnare un complessivo +13,5%. Scopriamo quali sono le moto e gli scooter più venduti.

I DATI Con 18.309 veicoli il mercato moto di agosto segna +13,53%. Ancora una volta sono gli scooter a farla da padroni, con +22,58% e 9.746 mezzi, mentre seguono le moto a quota 7.337 mezzi immatricolati, per un incremento del 6,94%. Terzo mese consecutivo con segno meno per i ciclomotori: la flessione del 6,77% fa registrare solo 1.226 unità vendute.

UNO SGUARDO AL 2023 Col giro di boa ormai completato, è tempo di dare un'occhiata ai risultati parziali dell'anno. Nel 2023, per sette mesi su otto, la crescita del mercato è stata a doppia cifra: il cumulato annuo registra ad agosto un +16,67% e 258.746 unità vendute. Gli scooter fanno segnare 133.219 veicoli immatricolati e +24,48% rispetto allo scorso anno, le moto targano 111.901 unità e crescono del 12,89%, mentre i ciclomotori registrano solo 13.626 mezzi corrispondenti a una flessione del 12,83%.

Tra le novità 2023 Honda CB750 Hornet (in foto) e XL750 Transalp nella Top 10

MERCATO ELETTRICO Dopo due mesi di flessione torna a sorridere anche il mercato degli elettrici, che ad agosto fa segnare un +15,4% pari a 682 veicoli messi in strada. Molto bene i ciclomotori, che crescono del 73,17% e registrano 284 unità mentre sono ancora in affanno gli scooter, che flettono del 7,77% e immatricolano 368 mezzi. Il bilancio annuale è ancora negativo, con una perdita del 21,32% e 9.323 unità vendute. A tal proposito ANCMA ribadisce la richiesta al Governo di sbloccare i fondi non utilizzati nel 2022 per gli incentivi all’acquisto, al momento congelati.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Niente di nuovo nelle prime dieci posizioni rispetto allo scorso mese. Come a luglio, infatti, anche ad agosto la regina provvisoria del 2023 – i dati sono riferiti al periodo gennaio-agosto – è ancora la Benelli TRK 502. A podio le solite BMW R 1250 GS e Honda Africa Twin, con Yamaha al 4° e 5° posto rispettivamente con Tracer 9 e Ténéré 700. Proseguono Ducati Multistrada V4, la nuova Honda Transalp, la Moto Guzzi V7, la Moto Morini X-Cape e la Honda CB750 Hornet.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.715 2 BMW R 1250 GS Enduro 3.114 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.018 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.710 5 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.127 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.009 7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.980 8 MOTO GUZZI V7 Naked 1.911 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.843 10 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.730 11 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.684 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.640 13 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.635 14 YAMAHA MT-07 Naked 1.550 15 KEEWAY RKF 125 Naked 1.520 16 KAWASAKI Z 900 Naked 1.410 17 HONDA NC 750 X Enduro 1.381 18 YAMAHA MT-09 Naked 1.330 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.249 20 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.219 21 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 1.197 22 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.175 23 KAWASAKI Z 650 Naked 1.079 24 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.037 25 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.021 26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.017 27 HONDA CB 500 X Turismo 1.016 28 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 924 29 BENELLI BN 125 Naked 881 30 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 875 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Anche tra gli scooter niente cambia rispetto a luglio. Sempre Honda SH 125 in vetta, con maggior distacco sul cugino SH350, tallonato invece da SH 150. A seguire il trio di Tokio c'è Kymco Agility 125 R 16, mentre i ruota alta Piaggio inseguono a loro volta, con Liberty 125 e Beverly 300 in 5° e 6° posizione. Tutta una questione Honda anche nelle posizioni a seguire, con ADV350, X-ADV 750 e Forza 350 che chiudono la Top 10 insieme a Piaggio Beverly 400.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2023 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 9.102 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 8.093 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.043 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 6.335 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.580 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.025 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 4.995 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.691 9 HONDA FORZA 350 Scooter 4.294 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.982 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.759 12 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.601 13 YAMAHA TMAX Scooter 3.532 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.394 15 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.322 16 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3.160 17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.147 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.979 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.686 20 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.503 21 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.495 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.442 23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.437 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.299 25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.246 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.217 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.081 28 SYM JET X 125 Scooter 1.040 29 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 915 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 912 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

I CICLOMOTORI PIÙ VENDUTI Tra i cinquantini, proprio come per moto e scooter, tutto congelato: domina Piaggio Liberty, seguito dalla gamma Fantic Motor Enduro e Motard, mentre chiude il podio un'altra moto, la Beta RR 50 Motard. Al 4° posto c'è ancora Askoll col suo ES1 elettrico, mentre al 5° troviamo la versione Enduro della RR 50 di Beta; dal 6° all'8° posto è una questione di automatici, con Sym Symphony, Vespa Primavera e Agility R16, mentre al 9° e 10° troviamo rispettivamente la moto elettrica Talaria TL 4000 Sting e le Vent 50.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 2.549 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1.118 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 862 4 ASKOLL ES1 Scooter 792 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 563 6 SYM SYMPHONY 50 Scooter 539 7 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 475 8 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 474 9 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 443 10 VENT 50 Plurimarcia 346 11 YAMAHA NEO'S EV Scooter 317 12 APRILIA SXR 50 Scooter 310 13 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 260 14 VMOTO SOCO CUX Scooter 223 15 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 204 16 NIU N - SERIE Scooter 203 17 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 203 18 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 202 19 SYM CROX Scooter 176 20 YADEA T9L PLUS Scooter 145 21 LIFAN E4 Scooter 143 22 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 140 23 KYMCO AGILITY 50 Scooter 139 24 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 138 25 SYM MIO 50 4T Scooter 132 26 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 130 27 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 128 28 LIFAN E3 Scooter 125 29 FIVE W2 Scooter 115 30 YADEA M6L Scooter 105 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 04/09/2023