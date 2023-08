Nuova sportiva Aprilia in arrivo il 7 settembre, è la RS 440?

Una sorella minore per RS 660? È da tempo che se ne parla e alle parole sono seguiti i fatti, con la moto pizzicata in fase di collaudo al fianco di un’altra grande e attesa novità del Gruppo Piaggio come la nuova Moto Guzzi Stelvio. I veli su quella che con tutta probabilità dovrebbe chiamarsi RS 440 sono prossimi ad essere rimossi il 7 settembre, data scelta da Aprilia per la presentazione di una nuova sportiva.

COSA SAPPIAMO Che sia una sportiva non c’è alcun dubbio, il nuovo corso estetico della Casa di Noale a firma di Miguel Galluzzi e del centro stile si nota anche nella silhouette postata da Aprilia sui suoi canali social. Più difficile, ma tramite un ragionamento che va ad esclusione non impossibile, determinarne la cilindrata. La regina RSV4 non si tocca, almeno non al momento, e poi recentemente sono state presentate le nuove livree. Discorso analogo per la RS 660, che ho provato poco fa in versione Extrema. Andando per logica mancherebbe giusto una versione per patente A2, pensata per fare il salto tra la piccola RS 125 e la 660. La prova schiacciante sono le foto della moto vista su strada, con il motore sviluppato in partnership con Zongshen. La moto avrà tante soluzioni in comune con la sorella maggiore da 660 cc, con un motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 48 CV, massimo consentito per la guida con patente A2. Avremo indovinato? Tornate sulle nostre pagine il 7 settembre per scoprirlo