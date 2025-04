Rieju Aventura 500: il prezzo dell'enduro stradale (in promo)

Rieju Aventura 500, l'enduro stradale del brand spagnolo, è in promozione: il prezzo delle due versioni, con e senza tris di valigie

Rieju Aventura 500, l'enduro stradale del Marchio spagnolo, è una piccola moto guidabile con patente A2 che gioca – e forse riesce – a fare la grande, anche per merito di un doppio serbatoio da 40 litri che promette ben 1.000 km di autonomia. Scopriamo qual è il prezzo, anche considerando la promo che la propone, scontata, in due differenti configurazioni.

Rieju Aventura 500 2025: versioni e prezzi (in promo)

Rieju Aventura 500 col tris di valigie

L'Aventura 500 di Rieju – qui trovate tutte le info tecniche – è disponibile in due colorazioni, rossa o grigia e verde, ed è in vendita con un prezzo di listino di 7.920 euro. Ora è proposta, in promozione, a 7.100 euro. La versione col tris di valigie Shad – TR36 e TR55 – è offerta invece a 7.990 euro.

