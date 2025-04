Aprilia Tuono V4 2025: ecco i prezzi di versione "base" e Factory

Aprilia Tuono V4 è la maxi naked per eccellenza e col nuovo model year porta in campo tante novità, con le solite due versioni, Tuono V4 e Tuono V4 Factory 2025:, la prima con sospensioni meccaniche Sachs e riser manubri più alti, la seconda con le semiattive Öhlins Smart EC 2.0 e un'elettronica più racing. Scopriamo le colorazioni e i prezzi delle due nude di Noale.

Aprilia Tuono V4 e Tuono V4 Factory 2025: colori e prezzi

Aprilia Tuono V4 2025 in giallo

Le Aprilia Tuono V4 e V4 Factory 2025 ve le abbiamo raccontate da EICMA, ma ripercorriamo le novità più grandi. In primis il look, ora dotata di appendici aerodinamiche, ma anche il motore V4 che cresce da 1.077 cc a 1.099 cc, come sulla sorella carenata RSV4: le prestazioni della naked crescono così fino a 180 CV e 121 Nm, mentre arriva l'omologazione Euro 5+. L'elettronica è sempre evolutissima, con la Factory che si differenzia per la presenza del Race Pack con funzione CornerByCorner in aggiunta a Aprilia Quick Shift, Traction Control, Wheelie Control, Engine Map ed Engine Brake di serie già sulla Tuono V4. Aprilia Tuono V4 2025 è in vendita in Shark Grey e Scorpion Yellow al prezzo di 17.999 euro, mentre per la Tuono V4 Factory 2025, disponibile nella sola livrea Dark Kraken – nero e rosso – il prezzo è di 20.999 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 13/04/2025