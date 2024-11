Nuove Aprilia Tuono V4 e V4 Factory 2025: ecco come cambiano

La maxi naked Aprilia per il 2025 si aggiorna e si presenta con un design rivisto anche per merito di due superfici alari sovrapposte in grado di aumentare il carico verticale di 2,5 kg a 250 km/h. Ma le novità non sono finite qui: scopriamo come cambiano Tuono V4 e Tuono V4 Factory 2025.

NOVITÀ

Aprilia Tuono V4 Factory 2025: nuovo il frontale con alette

Oltre alle alette, il nuovo design contribuisce a migliorare lo smaltimento del calore, anche grazie alla presenza di più potenti ventole del radiatore. Nuovo anche il design dei fianchetti e il gruppo ottico posteriore, più leggero ed essenziale, integrato nel portatarga, con gli indicatori di direzione che fanno anche da luci di illuminazione. In questo modo è sufficiente eliminare il portatarga per preparare la moto per l’uso in circuito. L’allestimento delle nuove Aprilia Tuono V4 comprende la leggera batteria al litio, la strumentazione TFT da 5” a colori dalla nuova grafica e blocchetti elettrici retroilluminati al manubrio.

MOTORE

Anche il motore di Tuono V4 e V4 Factory, il quattro cilindri a V di 65° Aprilia, si aggiorna passando da 1.077 a 1.099 cc, adottando ora un set di corpi farfallati da 52 mm. Nuovo anche l’impianto di scarico, con il catalizzatore situato in una differente posizione per diminuire il calore verso il pilota e facilitare il montaggio del terminale di scarico slip-on omologato. Il V4 diventa Euro 5+ e cresce di potenza massima fino a 180 CV a 11.800 giri/min, mentre la coppia massima è di 121 Nm a 9.600 giri/min.

CICLISTICA ED ELETTRONICA

Aprilia Tuono V4 Factory 2025: il ponte di comando

Anche nel 2025 le Tuono V4 confermano il telaio a doppio trave in alluminio che per la prima volta è verniciato in nero opaco. Per tutte le nuove Aprilia V4, si apre un inedito capitolo riguardante l’elettronica di bordo. Per entrambi i modelli è di serie la piattaforma inerziale a sei assi, l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e 3 riding mode che gestiscono i 3 livelli del Cornering ABS e i controlli presenti nell’APRC (Aprilia Performance Ride Control). Arriva invece una nuova generazione di sistemi di controllo: acquistabili anche sotto forma di “in-app purchase”, non necessitano di recarsi dal concessionario. per avere la migliore configurazione elettronica in funzione delle proprie esigenze e del proprio stile di guida. Una serie di pacchetti che per la prima volta aggiungono funzioni e nuove regolazioni alla già ricchissima dotazione di Tuono V4, con nuove componenti adattive/predittive sui controlli di impennata, di trazione e di imbardata.

SFERA DI CRISTALLO La parte predittiva dell’algoritmo elabora in tempo reale i parametri del veicolo (velocità, angolo di piega, marcia, apertura gas etc.) per preparare in anticipo l’intervento, graduale e mirato. Oltre a questo, il sofisticato software analizza in continuazione le risposte dinamiche del veicolo e lo stile di guida del pilota in modo da offrire un controllo ancora più raffinato ed efficace. Su Tuono V4 Factory di serie il Track Pack con dashboard race, Launch Control, Pit Limiter, Slide Control, ma anche il Comfort Pack, con Bending lights e Cruise Control.

SOLO FACTORY Il Race Pack, invece, disponibile solo per Tuono V4 Factory, comprende il Modulo GPS che consente di rilevare automaticamente i tempi sul giro in pista, proprio come nelle moto da corsa. Il Race Pack abilita la funzione corner by corner: come nelle più evolute moto da corsa, questo sistema cambia automaticamente i settaggi elettronici di ATC e AWC seguendo quanto impostato dal pilota prima di scendere in pista. Allo stesso modo il Suspension Pack, che necessita del Modulo GPS, è disponibile solo per Tuono V4 Factory e abilita la funzione corner by corner sospensioni, Questo sistema cambia automaticamente i settaggi elettronici delle sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0, seguendo quanto impostato dal pilota prima di scendere in pista. Race Pack e Suspension Pack lavorano attraverso la nuova Aprilia MIA di quarta generazione, la piattaforma multimediale di Aprilia (offerta come accessorio per entrambi i modelli) che permette di collegare lo smartphone alla moto estendendo le funzioni della strumentazione. Al termine di ogni sessione di pista, è possibile scaricare i dati provenienti dalla centralina e analizzarli al computer: una vera telemetria degna delle migliori moto da corsa.

VERSIONI E PREZZI

Aprilia Tuono V4 2025: 3/4 anteriore

La triangolazione sella-pedane-manubrio di Tuono V4 è identica a quella di Tuono V4 Factory ma può essere modificata grazie ai riser manubrio più alti, che offrono una posizione di guida più eretta e decontratta. Tra gli accessori dedicati al passeggero sono disponibili una sella di maggiori dimensioni e due ampie maniglie di appiglio. Aprilia Tuono V4 è equipaggiata con sospensioni Sachs completamente regolabili. Per Tuono V4 2025 due varianti cromatiche, SharkGray e Scorpion Yellow. Di serie il codino monoposto sostitutivo della sella del passeggero. I prezzi non sono ancora stati resi noti.

FACTORY La punta di diamante è Tuono V4 Factory e offre diserie le sospensioni elettroniche semiattive Öhlins Smart EC 2.0. Tuono V4 Factory 2025 di serie offre il Track Pack e il Comfort Pack, oltre al codino monoposto sostitutivo della sella del passeggero. È disponibile nell’unica variante grafica Dark Kraken che rende la Factory subito riconoscibile, anche grazie all’abbinamento con la sella bicolore. Anche per Tuono V4 Factory una ricca gamma di accessori dedicati: riser manubrio per una guida più rialzata, diverse parti in carbonio, sensori TPMS per la pressione dei pneumatici e l’immancabile scarico in carbonio slip-on omologato by SC Project. I prezzi non sono ancora stati resi noti.

Aprilia Tuono V4 Factory 2025: 3/4 anteriore

