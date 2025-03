Prova Aprilia Tuono 457: motore, stile e prestazioni su strada della naked A2 di Noale

Giovani motociclisti, magari freschi di patente A2, ricordatevi per bene i numeri 4, 5 e 7. Sono quelli della nuova Aprilia Tuono, neonata naked di Noale. Dopo il debutto a EICMA 2024 (qui, il video di Aprilia Tuono 457 da EICMA 2024) e l’apertura dei preordini lanciata nelle scorse settimane a Milano, ospite il campione del Mondo MotoGP Jorge Martin alfiere del team Aprilia, l’abbiamo guidata per la prima volta.

Diciamo subito che la casa veneta ha messo in piedi un gran bel progetto partendo dalla RS 457 (guarda la prova video di Aprilia RS 457) per realizzare una fun-bike con i fiocchi.

Aprilia Tuono 457: la prova su strada della naked bicilindrica per patente A2

Lato design la nuova Aprilia Tuono 457 si distingue per un'estetica aggressiva e moderna, con uno stile assai contemporaneo. Il triplo faro full LED caratterizza il frontale, donando alla naked sportiva un look distintivo.

Il design compatto si sviluppa attorno a un serbatoio scolpito e convogliatori aerodinamici che migliorano il flusso d’aria. Il telaio in alluminio, i fianchetti e la coda alta enfatizzano il carattere racing.

Aprilia Tuono 457: piace per sportività e tecnologia di bordo

La connettività è un valore aggiunto

Il display TFT a colori da 5” è chiaro e ricco di informazioni, con comandi al manubrio retroilluminati. Il sistema multimediale Aprilia MIA permette la gestione di telefonate, musica e navigazione direttamente dai blocchetti al manubrio.

Aprilia Tuono 457: il ponte di comando con il TFT da 5'' della naked bicilindrica

Ma nel pacchetto fun-bike il pezzo da novanta viene dalla combinazione motore-ciclistica, con l’elettronica a mettere l’accento su sportività e sicurezza. La Aprilia Tuono 457 è equipaggiata con un sofisticato bicilindrico parallelo frontemarcia da 457 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a 4 valvole per cilindro.

Aprilia Tuono 457: il motore da 47,6 CV per 43,5 Nm e il telaio in alluminio

Alcune squisitezze tecnologiche lo rendono compatto, ma performante:

Motore con circuito di raffreddamento e di recupero del blow-by integrati per eliminare le tubature esterne.

Carter diviso orizzontalmente in due pezzi, per ridurre gli ingombri e rendere più robusta la struttura.

Cilindri disassati di 6,5 mm rispetto all’albero motore per ridurre gli attriti interni.

Contralbero e pompa dell’acqua su cuscinetti a rulli anziché boccole.

Spinotti dei pistoni provvisti di trattamento superficiale DLC.

Il cambio lavora su gabbie a rulli invece di boccole.

Assi a camme della distribuzione cavi per ridurre le inerzie ridurre l’inerzia di movimento delle valvole.

Frizione multidisco in bagno d’olio servoassistita e antisaltellamento.

Aprilia Tuono 457: il forcellone oscillante e il disco freno posteriore da 220 mm

Per la Tuono 457 potenza al vertice della categoria

Questo motore sviluppa 47,6 CV a 9.400 giri/min e 43,5 Nm di coppia a 6.700 giri/min, il massimo consentito per la patente A2. L'elettronica include:

Ride by Wire.

Tre modalità di guida (Eco, Sport, Rain).

Controllo di trazione regolabile su tre livelli anche durante la guida a prescindere dalla mappa ed escludibile.

Cambio elettronico quickshifter bidirezionale in optional.

Aprilia Tuono 457: una moto nativa per patente A2

Uno dei punti di forza della Tuono 457 è il telaio in alluminio, un unicum nel segmento, che contribuisce a mantenere il peso a secco in soli 159 kg, con un rapporto peso/potenza da primato di 3,3 kg/CV. Anche il reparto sospensioni è di alto livello e comprende:

Forcella upside-down da 41 mm, regolabile nel precarico, con una corsa di 120 mm.

Monoammortizzatore posteriore con escursione di 130 mm, collegato a un forcellone asimmetrico in acciaio.

Aprilia Tuono 457: il disco freno anteriore da 320 mm con pinza ad attacco radiale

Pinza anteriore ad attacco radiale

Il sistema frenante si affida a pinze ByBre con quella anteriore ad attacco radiale; davanti c’è un disco da 320 mm, mentre quello dietro è da 220 mm.

L’ABS Bosch a due canali è dotato di doppia modalità di utilizzo: su entrambe le ruote o solo sull’anteriore. I cerchi sono da 17” con pneumatici 110/70 davanti e 150/60 dietro.

Motore bicilindrico frontemarcia, raffreddato a liquido, Ride-by-Wire Distribuzione bialbero a camme in testa, 4 valvole Cilindrata 457,0 cc Trasmissione finale a catena Cambio a 6 rapporti (quickshifter bidirezionale optional) Potenza max 47,6 CV/9.400 giri Coppia max 43,5 Nm/6.700 giri Telaio perimetrale in alluminio Sospensione anteriore forcella idraulica a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile nel precarico Escursione 120 mm Sospensione posteriore forcellone asimmetrico con monoammortizzatore regolabile nel precarico Escursione 130 mm Freno anteriore disco in acciaio Ø 320 mm, pinze ByBre a 4 pistoncini ad attacco radiale Freno posteriore disco in acciaio inox Ø 220 mm, pinza a 2 pistoncini Ruota anteriore 17'' in lega leggera 110/70 Ruota posteriore 17'' in lega leggera 150/60 Altezza sella 800 mm Peso a secco 159 kg Prezzo da 6.599 euro f.c.

La posizione di guida della Aprilia Tuono 457 è pensata per offrire un buon equilibrio tra comfort e controllo. La sella è a 800 mm da terra, i fianchi sono snelli, le pedane sono leggermente rialzate e il manubrio è piuttosto largo, garantendo una postura sportiva ma non estrema. In sostanza, il busto è piuttosto caricato in avanti, ma senza esagerare e il peso non grava eccessivamente sui polsi. Parliamo pur sempre di una naked sportiva, quindi la posizione in sella è promossa.

Aprilia Tuono 457: motore vivace e ciclistica adatta per divertirsi su strada

Aprilia Tuono 457: un motore vivace

Il motore è pronto fin dai bassi regimi e offre una spinta progressiva. La ciclistica permette di affrontare curve e tornanti con reattività e stabilità.

La spinta della coppia a basso regime non tarda ad arrivare e la naked rivela un bel carattere sia in ripresa sia in allungo.

Aprilia Tuono 457: on board direttamente dalla naked italiana durante il test

Una moto agile fra le curve

Svelta, qualche volta spigolosa, ma mai scorbutica, la bicilindrica sembra voler danzare nei veloci destra/sinistra senza tirarsi mai indietro.

Il cambio elettronico, presente sulla moto del test (optional a circa 200 euro), è rapido nei passaggi marcia e ben accordato all’erogazione.

Aprilia Tuono 457: l'elettronica di bordo è completa e sofisticata

La Aprilia Tuono 457 sembra connessa col pilota

Quello che convince è la naturalezza con cui la Tuono 457 risponde ai comandi, quasi a invitarti a osare fuori da un tornante stretto, su un curvone in appoggio, dover rimane stabile, o in un allungo in 4°, 5° o 6°.

L’elettronica di livello aiuta nella guida

Il traction control aiuta senza essere invasivo, mentre la possibilità di disattivare l’ABS posteriore aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione alla guida. Infine, voto più anche ai freni con un impianto che offre ottimo feeling, modulabilità e resistenza alla fatica.

Aprilia Tuono 457: uno stile moderno e tanta tecnologia a bordo per la sicurezza

Un pacchetto completo in ottica divertimento

Insomma, il pacchetto motore/ciclistica/elettronica di Aprilia, sulla scorta dell’esperienza fatta con i modelli di maggiore cilindrata, ha fatto centro anche con la Tuono 457.

Aprilia Tuono 457: prezzo di 6.599 euro f.c. in colore Piranha Red o Puma Grey (nella foto)

La nuova naked di Noale sarà disponibile da aprile 2025 con un prezzo di 6.599 euro f.c., nelle colorazioni Piranha Red e Puma Grey. La ricca lista di optional permette di ritagliarsi la moto praticamente su misura (qui, il sito Aprilia con prezzi e configuratore).

Aprilia Tuono 457: misure compatte e peso ridotto per essere agile in ogni situazione

Con un pacchetto che unisce design moderno, motore vivace, ciclistica raffinata e dotazione tecnologica, la Aprilia Tuono 457 2025 si conferma una delle proposte più interessanti per i motociclisti A2 (guarda in video le novità moto A2 del 2025) alla ricerca di una moto stilosa, sportiva e dalla guida accessibile. Voi cosa ne pensate della nuova Tuono 457? Vi piace la bicilindrica tutto pepe di Noale? Fatecelo sapere!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2025