Dopo avervi raccontato tutte le novità di Aprilia RS 660 e RS 660 Factory 2025 da EICMA, oggi vi aggiorniamo sulla data di arrivo nei concessionari e il prezzo delle due sportive stradali della Casa di Noale.

Aprilia RS 660 e RS 660 Factory 2025: data di arrivo e prezzi

Le nuove Aprilia RS 660 e RS 660 Factory 2025 arriveranno in concessionaria nel mese di marzo. RS 660, disponibile in Venom Yellow e Blue Marlin, sarà proposta al prezzo di 11.799 euro, mentre la RS 660 Factory, in vendita nella sola livrea Black Banshee, a 13.999 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Aprilia, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/03/2025