Nuova Aprilia RS 660: più racing. RS 660 Factory: ancora più racing

Si evolve e lo fa seguendo lo stesso registro grazie al quale ha sin qui ottenuto il suo successo, in pista così come nei concessionari. Per Aprilia RS 660, la sportiva media bicilindrica più amata della sua categoria, novità in termini aerodinamici, termodinamici, elettronici. E con la versione Factory, veste ancor più ganza. Anteprima a EICMA 2024. Un po' di informazioni e un po' di dati.

Lacarenaturaè statacompletamente ridisegnata, ora presenta un’aerodinamica più evoluta, con concetti ripresi dall’esperienza maturata in MotoGP. Sotto il cupolino è ora posizionata un’ampia ala, accoppiata a due più piccole appendici aerodinamiche che consentono di aumentare la penetrazione dell’aria e la stabilità alle alte velocità. Due le varianti cromatiche: Venom Yellow e Blue Marlin.

FIGLIA DEL VENTO Le fiancate laterali, riviste nel design, mantengonola doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica integrata messa a punto dapprima grazie a software di calcolo CFD (Computational Fluid Dynamics), poi in galleria del vento, fino alla verifica su strada e in pista. Migliori performance, ma anche migliore comfort per il pilota, più protetto così dalla pressione dell’aria e e dai flussi caldi estratti da motore e radiatore.

TECNOLOGIE Ma Aprilia RS 660 si evolve anche sotto l’aspetto dell’elettronica di bordo: l’equipaggiamento ora è più ricco e comprende nuovi comandi elettrici al manubrio retroilluminati e una nuova più ampia strumentazione da 5” a colori con bonding ottico (aumenta la luminosità e diminuisce i riflessi), in grado di offrire una maggiore quantità di informazioni. Cresce inoltre la dotazione di sistemi elettronici rivolti alla performance e alla sicurezza: oltre al completo pacchetto APRC (Aprilia Performance Ride Control), RS 660 2025 è ora provvista anche di launch control, il sistema di gestione della partenza da fermo utilizzato solitamente nelle moto da competizione.

PIÙ MOTORE Il bicilindrico frontemarcia 660 cc a quattro valvole guadagna infine l’omologazione Euro 5+ e, grazie all’adozione di una coppia di corpi farfallati di maggiore diametro (52 mm al posto dei precedenti da 48 mm), raggiunge ora la potenza di 105 CV (ma è disponibile anche la versione depotenziata a 35 kW).

Aprilia RS 660 Factory 2025

Attesa dagli appassionati sin dall’annuncio della serie 660, arriva dunque la versione top di gamma. Come tradizione consolidata tra le superbike di Noale, anche RS 660 Factory è equipaggiata di serie con evolute sospensioni Öhlins: la forcella della serie NIX 30 con steli di 43 mm e l’ammortizzatore con serbatoio integrato STX 46, entrambi finemente regolabili nell’idraulica in estensione e compressione, nonché nel precarico molla. A distinguere questa pregiata versione concorrono anche la sella bicolore e le nuovegrafiche che privilegiano il nero sulle fiancate e il rosso sulla parte superiore.

AD PERSONAM Ampia la gamma accessori. Il codino monoposto, un set di valigie termoformate e aerodinamiche, inoltre modulo GPS per il rilevamento automatico dei tempi in pista, lo scarico SC-Project omologato, infine una serie di particolari pregiati realizzati in alluminio ricavato dal pieno. Senza dimenticare i nuovi capi di abbigliamento realizzati in collaborazione con Alpinestars, come la giacca in pelle Aprilia Throttle Leather Jacket, la giacca in tessuto Aprilia Twisties Tex Jacket e i guanti in pelle Aprilia Twisties Leather Gloves.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2024