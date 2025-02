Aprilia Shiver è tornata!

Aprilia Shiver è stata svelata ufficialmente in versione 2025: la naked di Noale torna sul mercato, per ora solo in Cina

Aveva fatto parlare di sé quasi tre anni fa Aprilia Shiver – vi avevamo raccontato tutto qui – innescando voci di un suo possibile ritorno. Oggi la naked di Noale è tornata davvero, almeno in Cina: scopriamo come ciò è stato possibile e quali sono le caratteristiche del model year 2025 di Shiver.

Aprilia Shiver 2025: novità

Non è cambiata molto la nuova Shiver 2025. A parte questa livrea decisamente vivace, infatti, la naked di Noale con motore a V è rimasta fondamentalmente la uguale al 2020 (foto sotto): nuovi sono i fianchetti, che non integrano più le vistose prese d'aria sui fianchi, così come il faro a LED in luogo della tradizionale lampadina. Al telaio rosso della vecchia versione sono stati accoppiati anche i cerchi dello stesso colore.

Aprilia Shiver 2025: motore e caratteristiche tecniche

La Shiver 900 2025 conferma il progetto dal lato tecnico: il bicilindrico a V di 90° da 896 cc resta a quota 95 CV a 8.750 giri/min e 90 Nm a 6.500 giri/min. Valori rimasti al 2020 che rendono la naked di Noale interessante ancora oggi, in combinazione con una dotazione ciclistica che non fa rimpiangere troppo le ultimissime novità 2025 del segmento.

Aprilia Shiver 2025: ciclistica

Lato ciclistica l'Aprilia Shiver 900 2025 conferma il telaio a traliccio che lavora insieme a una forcella a steli rovesciati Kayaba da 41 mm, mentre dietro il forcellone in alluminio con capriata di irrigidimento è abbinato a un mono Sachs regolabile in precarico ed estensione. I cerchi in lega d'alluminio e la pinza freno ad attacco radiale a mordere i dischi da 320 mm, tengono alta la bandiera della dotazione: ciononostante la Shiver 900 è rimasta sotto naftalina per un po' di tempo e il peso di 218 kg in ordine di marcia è elevato per il segmento.

Aprilia Shiver 2025: elettronica

La dotazione elettronica della Shiver 900 2025 sembra restare al passo coi tempi e, se confermata in toto, con 3 riding mode e controllo di trazione, la tiene appesa con i denti alla concorrenza di oggi.

Aprilia Shiver 2025: prezzo

La Shiver 900 2025, almeno per ora, resta confinata in Cina. La dotazione non più freschissima e il peso sopra la media non sembrano problemi che riguardino il pubblico europeo, insomma. Dall'altra parte del mondo Aprilia Shiver 2025 è proposta a un prezzo di poco superiore ai 9.000 euro, cifra piuttosto alta per il mondo cinese, ma comunque significativamente più bassa rispetto all'esborso necessario per accaparrarsi una Tuono 660 (prezzata in Cina all'equivalente di oltre 15.500 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 12/02/2025