Aprilia Shiver 900, il ritorno. Ecco le prove (foto spia)

L'Aprilia Shiver 900 è sulla via del ritorno? Alcuni mesi fa vi avevamo raccontato di come il bicilindrico da 896 cc fosse stato utilizzato per il concept della cinese Zongshen Cyclone RA9, ma oggi vi mostriamo la Shiver in ''carne e ossa'', immortalata nelle foto spia.

PIAGGIO-ZONGSHEN Come riporta Cycle World, il motore della Shiver marchiato Gilera si era intravisto in alcune bozze mesi fa, lasciando intuire che fosse direttamente Zongshen – partner cinese di Piaggio – a gestire la faccenda. Ora, però, l'avvistamento di due Shiver in Cina, lascia spazio a pochi dubbi: le moto sono camuffate, coperchio della frizione compreso, ma sono assolutamente riconoscibili le forme della naked Aprilia (o Gilera?). Tutto è fondamentalmente come lo avevamo lasciato nel 2020, quando la Shiver è uscita di scena, tranne il faro, ora pronto a ospitare una luce a LED (foto di copertina da Sohu.com).

GILERA Il marchio italiano, fondato nel 1909 ad Arcore (MI) da Giuseppe Gilera, potrebbe quindi tornare in vita. Vedere una moto italiana ''trapiantata'' in Cina farà storcere il naso a molti, ma non è detto che la join venture Piaggio-Zongshen non possa interessare il Vecchio Continente da vicino. La Shiver tornerà anche da noi?

Pubblicato da Michele Perrino, 25/05/2022