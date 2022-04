Aprilia Pro Experience: anche tu in pista con Biaggi, Savadori e Iannone

Alzi la mano chi, tra noi appassionati di moto, non ha sognato di girare in pista e imparare tutti i segreti da un campione! Beh, Aprilia Pro Experience è l'occasione per farlo: il 7 maggio a Misano sarà la volta dell'Aprilia All Stars 2022, ma l'8 maggio pochi fortunati potranno scendere in pista con istruttori quali Max Biaggi, Lorenzo Savadori e Andrea Iannone.

Aprilia Pro Experience: in pista con Biaggi come istruttore

APRILIA PRO EXPERIENCE Il corso di guida, riservato a un numero davvero ristretto di partecipanti, avrà Max Biaggi, Lorenzo Savadori e Andrea Iannone nella veste di speciali istruttori. Ogni “super coach” seguirà 4 partecipanti, assicurando così a ognuno la massima cura e supervisione possibile sia durante le attività didattiche nel box, sia durante la pratica in pista. L’esclusivo pacchetto comprende 6 turni da venti minuti in sella all'Aprilia RSV4 Factory, la stessa che guideranno anche i piloti-coach. Ogni turno sarà intervallato da briefing e debriefing con analisi dei video onboard grazie a telecamere installate su ogni moto. Il trattamento esclusivo include anche il pranzo nell’hospitality Aprilia e un servizio fotografico dedicato. Un'esperienza del tutto simile – istruttori a parte! – a quella che si può provare durante l'Academy agli Aprilia Racers Days.

ANCHE DALLA MOTOGP Se avere Biaggi, Savadori e Iannone come istruttori vi sembra poco, sappiate che durante la giornata scenderanno in pista anche i piloti del team Aprilia Racing in MotoGP, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, a disposizione dei partecipanti durante le sessioni didattiche per condividere le loro esperienze nella guida racing di livello mondiale. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Aprilia.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/04/2022