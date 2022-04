Aprilia Racers Days 2022: date e prezzi degli appuntamenti in pista

E così Aprilia, dopo lo storico successo in MotoGP nel Gran Premio di Argentina, annuncia i piani dei Racers Days 2022, appuntamenti che prevedono turni in pista o corsi di guida in sella alle moto di Noale. Scopriamo il programma 2022, i circuiti e i prezzi.

EXCLUSIVE RIDE Se avete sempre sognato di guidare una RSV4 Factory o una Tuono V4 Factory in pista questa potrebbe essere la vostra occasione: non dovrete far altro che arrivare in pista col vostro abbigliamento – ma potreste noleggiare anche quello – e guidare, al resto ci pensa Aprilia. Con gli Exclusive Ride si può prenotare da 1 a 4 turni in sella alle sportive di Noale tra Misano, Vallelunga, Cremona, Imola e il Mugello. Il calendario si apre con la data di Misano, il 21 aprile, per poi proseguire con Vallelunga il 28 e 29 maggio, Cremona il 15 e 16 giugno, Imola il 29 e 30 Giugno e il 6 e 7 luglio, il Mugello l'8 settembre e ancora Imola con le due date conclusive del 13 e 14 ottobre. Altre date potrebbero essere aggiunte in corso d'opera.

Aprilia Racers Days 2022

RIDING ACADEMY Se invece avete voglia di guidare un'Aprilia in pista ma anche di imparare tutti i trucchi del caso per guidare più sicuri e, magari, anche più veloci, beh, allora la scelta non può che ricadere sulle Riding Academy, dove sarete supportati dagli istruttori in ogni frangente. Le moto a disposizione della scuola sono RSV4 e Tuono V4, oppure RS 660 e Tuono 660, ma si può partecipare anche con la propria.

Aprilia Racers Days 2022: Exclusive Ride o Riding Academy

I PREZZI Per partecipare a un turno degli Exclusive Ride servono 190 Euro – Vallelunga o Cremona – che diventano 220 per Imola e 240 Euro al Mugello. Per il pacchetto più grande, da 4 turni, si va dai 600 ai 760 Euro. Il costo delle Riding Academy, che prevede 7 turni esclusivi, riprese video e lezioni teoriche ai box, parte dai 900 Euro – Vallelunga e Cremona – fino ai 1.200 Euro di Imola e i 1.400 Euro del Mugello (RS 660 e Tuono 660 sono disponibili solo a Imola e Cremona). Partecipare con la propria RSV4 o Tuono V4 costa dai 600 Euro – Vallelunga e Cremona – agli 800 di Imola e Misano, mentre al Mugello ne servono 900, con le più piccole RS 660 e Tuono 660, invece, ci vogliono 600 Euro per Cremona e 800 per Imola.

COME PARTECIPARE Per iscriversi agli Aprilia Racers Days basta andare nell'area Aprilia sul sito di Specialbike e scegliere tipologia di prova, data e moto. Per maggiori informazioni potete visitare anche il sito ufficiale Aprilia.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/04/2022