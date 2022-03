Torna Aprilia All Stars 2022: tutti a Misano il 7 maggio

Aprilia All Stars, l'evento dedicato a moto e piloti della Casa di Noale, torna in pista a Misano. Come accadde nella prima edizione del 2019 al Mugello, Aprilia All Stars sarà finalmente aperta al pubblico, che avrà accesso gratuito al Misano World Circuit.

QUANDO L'appuntamento è per Sabato 7 maggio sul circuito romagnolo, che ospiterà la grande festa di Aprilia, delle sue moto, dei suoi più grandi campioni, circondati dalla passione e dall'affetto degli appassionati. Una giornata per festeggiare la storia, le moto, i campioni di oggi, di ieri e quelli del futuro.

VEDI ANCHE

Aprilia: la parata dei campioni in pista

I PILOTI E LE MOTO Ci saranno i piloti del team Aprilia Racing MotoGP: Aleix Espargaró, Maverick Vinales, Lorenzo Savadori e naturalmente lei, l'Aprilia RS-GP. A Misano si festeggerà il trentesimo anniversario del primo alloro iridato Aprilia nel Motomondiale, il titolo conquistato da Alex Gramigni in 125 nel 1992. Quella moto straordinaria sarà a Misano e insieme a lei tutti i modelli che hanno costruito il fantastico palmares di Aprilia, fino alla RS-GP, passando per le 125 di Valentino Rossi, le leggendarie 250 di Max Biaggi e Loris Capirossi e le RSV4 che hanno dominato il mondiale SBK ancora con Biaggi.

Biaggi ed Espargaro con le Aprilia RS GP 250

IL PROGRAMMA In attesa di conoscere il programma completo, che sarà divulgato molto presto, a fare da colonna sonora ci saranno Radio Deejay e M2O, ma anche i test ride della gamma stradale Aprilia, con un’area speciale dedicata ai vent’anni di Aprilia Tuono, la hypernaked che ha inventato la categoria delle sportive col manubrio alto. E ancora spazio agli eSports, allo shopping con abbigliamento e merchandising targati Aprilia e Aprilia Racing, aree food e tanto altro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2022