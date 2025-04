Aprilia Tuono 660 Factory 2025: svelato il prezzo della naked media premium

Aprilia Tuono 660 2025 si tinge della sola versione Factory, la più pregiata per componentistica: scopriamo il prezzo della naked

La nuova Tuono 660 nel 2025 è diventata solo Factory, la versione più pregiata delle Aprilia con pedigree racing. Scopriamo allora qual è il prezzo della nuova naked media premium.

Aprilia Tuono 660 Factory 2025: il prezzo

La nuova Tuono 660 Factory 2025 ve l'abbiamo raccontata da EICMA ma ora è tempo di parlare di cifre. Prima, però, facciamo un brevissimo ripasso delle caratteristiche peculiari della nuova naked Aprilia, dotata del motore bicilindrico parallelo, ora Euro 5+, accreditato di 105 CV, per 181 kg di peso. Fiore all'occhiello della Tuono 660 Factory la ciclistica, con telaio e forcellone in alluminio e, adesso, sospensioni Öhlins regolabili. La nuova Aprilia Tuono 660 Factory 2025 è disponibile solo nella livrea Dark Banshee – un nero con accenti rossi – al prezzo di 12.999 euro franco concessionario. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Aprilia, cliccando qui.

